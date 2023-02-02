郭書瑤曬性感露玉背一轉身讓網民嘩然　與「童顏」形成強烈對比

郭書瑤（瑤瑤）擁有「天使臉孔、魔鬼身材」，而且影歌視三棲，深受不少粉絲喜愛，人氣也始終居高不下。趁著農曆新年連假，瑤瑤也休了一段不短的假期。2月的第一天，瑤瑤就在社交平台分享她的「開工照」，全身裝扮超級性感，讓網友都直呼：「以為滑到限制級的。」



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瑤瑤1號在IG發文，內容提到「早知道是這樣，像夢一場，我才不會把假都放在同一個地方。怎麼就開工了…」另外還分享照片，只見瑤瑤身穿白色細肩帶蕾絲洋裝，慵懶地側躺在床上，渾身散發出性感的氣息，只是似乎連假後還沒收心，所以表情有些哀怨。

從照片中看到，瑤瑤的髮絲正好擋住傲人上圍之間，整個身形角度十分撩人，而且搭配她的童顏，形成巨大反差。加上床鋪布滿玫瑰花，整個氣氛更顯浪漫，讓人看了都會心動不已。

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這張照片和貼文一出，引發網友和粉絲們暴動，紛紛留言大讚太性感了：「人美怎麼拍都美。」甚至還有人表示，如果郭書瑤願意出寫真集，自己一定去買；也有網友笑稱：「看到這張照片還以為自己滑到限制級的。」

事實上，郭書瑤近期才推出新單曲〈膚淺〉，睽違3年再發新歌，MV已經在上月20號上線。她在MV中融合日感清純和夜的激情，一次給足白天和黑夜兩面向24小時多變的郭書瑤！而在新歌中郭書瑤與《大嘻哈時代2》新銳歌手陳信維（CuzyBoii）首度合作，碰撞出的音樂火花，兩人在MV中耳鬢廝磨還有火辣的閨房雙人舞，瑤瑤身穿膚色、腰際全開的「滿膚寶」裝，任由陳信維將手擺放在她腹間的「絕對領域」，令粉絲看得臉紅心跳。

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