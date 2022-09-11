減肥｜郭書瑤獨家瘦身不瘦胸菜單公開　麵粉轆按摩助放鬆小腿肌肉

台灣女星郭書瑤擁有童顏巨乳的好身材，但剛出道時卻有網友笑稱她是「象腿妹」，激發她努力運動瘦身，她表示，自己會做飲食記錄、戒糖、有時間就運動，並且用麵粉轆（擀麵棍）鬆筋，讓小腿線條更美；而飲食上，她靠補充乳製品和膠原蛋白，做到瘦身不瘦胸。



營養師表示，減重時要注意的是總熱量，利用好的蛋白質跟油脂，自然不會瘦到胸部，而且還能轉化成膠原蛋白，不過豬皮、雞腳凍這些都不建議，瑤瑤的豐胸菜單只有部分可做飲食參考。

▼豐胸靠養肝？如何養肝最好？（按圖看清👇👇👇）：

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飲食紀錄方便未來做調整 原型澱粉要分食

郭書瑤表示，如果想要執行一個「長久」的減肥計劃，建議先找營養師做諮詢，因為飲食控制是非常重要的一環，她自己會做飲食紀錄，方便未來做飲食調整。此外，她減肥的第一步是從戒糖做起，不論是手搖飲、蛋糕等都一概不入口；而原型澱粉，例如番薯、南瓜、紫薯等，就當作主食，而且要「分食」進行，若是一餐當中已經有肉有菜，那就要避免再進食澱粉。

隨時隨地運動 麵粉轆幫助放鬆肌肉

郭書瑤也曾表示「不論走到哪，都是我的運動場」，她並不會強迫自己每天都要進健身房，反而會利用零碎的時間動起來，沒有大空間跑步就用原地抬腿跑的方式取代。平時在家則會做棒式、深蹲，練核心肌群。而她的小腿肌肉比一般女星還要發達，為了防止小腿肌愈練愈大塊，她在運動過後會認真拉筋、按摩，也會用麵粉轆加深力道、幫助放鬆小腿肌肉。

瘦身不瘦胸菜單大公開（按圖👇👇👇）

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郭書瑤表示，想瘦身卻不瘦胸，就得靠吃，而且不能只吃單一種食物，而是要均衡飲食，她也大方分享自己的豐胸菜單：

1. 熱豆漿加蛋：



可以同時補充兩種不同的蛋白質。

2. 海鮮：



例如蝦、文蛤等，裡面含有豐富的「鋅」，可以促進荷爾蒙讓胸部長大。

3. 豬腳、豬皮、黑白木耳：



裡面含有豐富的膠質，可以補胸部，還能讓皮膚變得更滑嫩。

4. 芝士、牛奶：



補充蛋白質，也可以補鈣。

5. 南瓜、蘋果、山藥、奇異果、水蜜桃：



這些食物都是郭書瑤減肥時的最愛，含有維他命C、膠原蛋白和膠質。

總量控制下 攝取好的油脂和蛋白質

台灣振興醫院營養師陳韻婷表示，很多人減肥會採取少吃或低熱量飲食，不過油脂和蛋白質的攝取量如果都減少，胸部就會縮水，所以減重也要有必要的脂肪攝取；想要不瘦胸，就要吃好的蛋白跟油脂，而且油脂是從食物中來，不是烹調用油；郭書瑤的菜單中，乳製品、牛奶、芝士、豆漿、蛋等，都符合這個條件，其中豆漿還有植物性雌激素、大豆異黃酮，是胸部發育必備的營養素；而要瘦身不瘦胸，只要做好總熱量控制，在這個前提下，攝取豐富蛋白質和天然的動物性脂肪就能做到。

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瑤瑤食譜只有這一項不建議

陳韻婷說，海鮮類含有鋅，可以幫助皮膚生長，同時也是免疫和細胞合成所需的原料，所以攝取量足夠，有助提升器官和胸部發育健全；至於豬腳、豬皮、雞腳、雞腳凍等，其實都屬飽和脂肪酸，不建議從這些食物獲取膠原蛋白，而且這些食物的凍狀其實都是脂肪，也不是膠原蛋白，吃太多可能膽固醇上升、高血脂，真的很想吃的話，只能偶爾吃。至於膠原蛋白要怎麼補充？陳韻婷建議，豆、魚、蛋、肉的蛋白質搭配足夠維他命C，能將部分轉化成膠原蛋白。至於豆、魚、蛋、肉的選擇順序，可依照膽固醇脂肪低至高選擇，以豆類最好，其次依序是魚、蛋、肉。

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運動30分鐘以上才會燃脂

陳韻婷說，臨床上常有患者運動3分鐘就認為夠了，其實不管是原地跑步、原地跳繩或有氧訓練，都有助提升心肺功能，如果才做3分鐘，根本就是安慰劑，至少要20～30分鐘以上，才會開始燃脂。而使用擀麵棍或徒手按摩，都是幫助肌肉放鬆、雕塑線條的方式，運動後可以做，讓線條變美。

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