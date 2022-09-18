郭書瑤5大減肥原則及餐單　瘦身不瘦胸、減走大象腿練出小蠻腰

台灣女星郭書瑤的好身材一直是眾所皆知的，火辣的身材+童顏讓她很快就吸引到大眾的目光，而她也不會吝嗇的在社群平台和大家分享自己的好身材。



但是剛出道時的她，臉上還帶著babyface、身材也是屬於微肉肉路線，當初甚至有網友調侃她「象腿妹」，然而郭書瑤靠著努力運動瘦身，體態和之前相差非常大！連粉絲看到之後都紛紛表示「辣翻天」、「好看到爆炸」！

今天要來和大家分享郭書瑤的「5大瘦身秘訣+食譜」，在減肥的路上絕對不能少了飲食控制，趕快一起來看看吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 記錄飲食

郭書瑤建議大家如果想要執行一個「長久」的減肥計劃，首先可以先找營養師做諮詢，因為想要瘦身成功除了靠適當的運動、維持肌肉量之外，飲食控制也是非常重要的一環！先了解正確的飲食觀念以及適合自己的飲食習慣後，再將計劃實行到日常生活當中，過程中也會時刻紀錄自己吃了哪些東西，方便未來可以多做飲食上的調整。

2. 戒糖

大家應該都知道戒糖對於減肥是不可或缺的一個步驟，而郭書瑤分享過自己減肥的第一步也是從戒糖做起！不論是手搖飲、蛋糕等等美食都一率不入口，還有很多人減肥時擔心的澱粉類其實並非需要完全戒掉，需要避免的是「精緻澱粉」類的食物，像是冬甩、蛋糕、意大利粉等等，但若在減肥過程中沒有攝入足夠的碳水，很有可能會造成落髮、體重反彈等等問題，所以可以多多進食原型澱粉，例如蕃薯、南瓜、紫薯類型到食物作為主食，且郭書瑤會以「分食」的方式進行，若是一餐當中已經有肉有菜，那他就會避免在進食澱粉！

3. 只要有時間就運動

現代人的生活比較匆忙，很多人會認為自己的減肥失敗是因為「沒時間去運動」，但郭書瑤就表示「不論走到哪，都是我的運動場」，她並不會強迫自己每天都要進健身房運動，反而會多加利用零碎的時間動起來，就算沒有大空間讓她跑步，也會選擇用原地抬腿跑的方式取代！平時在家也經常做棒式、深蹲，不僅可以緊實自己大腿和屁股的肉，還能訓練到一起的核心肌群練出小蠻腰！

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4. 按摩腿部

郭書瑤從出道以來就被冠上「象腿妹」的稱號，因為她的小腿肌比一般女星還要來的發達，所以在有了規律的運動習慣後，為了防止小腿肌越練越大塊，就會在運動過後認真的拉筋、按摩，如果想要加深按摩力道的話，就會拿出「桿麵棍」幫助放鬆小腿肌肉，長久下來，郭書瑤的小腿真的是肉眼可見的變細了，所以想要瘦腿的女孩們不要放過拉筋、按摩的步驟呀！

5. 正確飲食不瘦胸

郭書瑤在社群平台上所分享的照片看出她全身上下明顯消瘦，但是大家最想知道的就是她「瘦身不瘦胸」的秘訣！郭書瑤表示如果想要讓胸部有肉就要「吃」，但不是隨便亂吃一通，而是做到均衡飲食，不能一直吃單一種食物，她還大方分享自己的豐胸菜單！

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豐胸菜單：

1.熱豆漿+蛋：可以補充兩種不同的蛋白質組之外，還可以補到胸部喔～

2.海鮮：像是蝦、蜆等等，裡面含有豐富的「鋅」可以促進荷爾蒙讓胸部長大！

3.豬腳、豬皮、黑白木耳：裡面含有豐富的膠質，除了可以補到胸部之外，還能讓皮膚變得更滑嫩！

4.芝士、牛奶：郭書瑤表示自己非常喜歡乳製品，除了可以補充蛋白質外還可以補到鈣！

5.南瓜、蘋果、山藥、奇異果、水蜜桃：這些食物都是郭書瑤減肥時的最愛！可以多多補充含有維生素C、膠原蛋白和膠質的食物。

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