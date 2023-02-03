24歲女歌手賣「原味底褲」另有目的 競投金額竟衝破75萬港幣
撰文：聯合新聞網
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藝名「Latto」的美國饒舌歌手Alyssa Michelle Stephens最近在拍賣網站eBay賣起「原味內褲」，她以0.99美分（約7元港幣）起價，粉絲競標熱烈，金額竟一度高達9萬5650美元（約75萬港幣），不過品項最終因違反平台「不得拍賣二手內衣」的規定而被下架。
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Latto之所以動念拍賣「原味內褲」，其實是因有網友分享她穿著豹紋內褲的照片，酸她買不起內褲，而酸民貼文不僅被Latto看到了，還轉發並回應稱對方是「內褲警察」，並以拍賣「原味內褲」的方式反擊酸民。
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