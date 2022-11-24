張穎穎幫口鬧大S全家被批評　網民踢爆窮到燶：想眾籌幫你買底褲

汪小菲和前妻大S戰火從21號延燒至今，因女方向汪小菲追討500多萬台幣家用費，汪小菲爆氣一連串在微博大罵大S一家，連媽媽張蘭女士都來參一腳，劇情越演越烈，也引發高度關注。23號中午汪小菲發文喊停火，未料和汪小菲爆出緋聞的26歲大陸女星張穎穎在朋友圈罵大S一家：「一家人噁心至極，貪得無厭。」



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張穎穎朋友看見張穎穎留言「一家人噁心至極，貪得無厭」後，在微博批評她：「這是你的微信朋友圈嗎？你已經沒什麽朋友了，怎麽發朋友圈都不注意點呀。人家好歹朋友圈也沒有罵你呀。你換了菏澤那麽大的房子還不夠貪嗎？你知道很多人都想眾籌給你買內褲了。請想送內褲的每人打賞我五毛一」還特別標註張穎穎帳號。

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事實上，汪小菲和張穎穎於今年7月被拍到同遊杭州法喜寺，之後又被目擊穿著同款情侶鞋共遊重慶，網路上也瘋傳汪小菲和張穎穎的牽手照，諸多證據不斷爆出，兩人感情也看似重慶如膠似漆，相當恩愛。不過張穎穎似乎不受張蘭喜愛，張蘭每見到網友詢問汪小菲跟張穎穎的戀情時，都會很不耐煩，並曾疑似稱張穎穎是：「臭蟲。」

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