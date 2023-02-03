楊冪著喱士長襪曬性感　雙腿瘦到似「筷子」原來係意大利美腿神器

楊冪因陸劇《三生三世十里桃花》爆紅，後來又演出多部戲劇，每每都以時髦亮眼的形象登場，最近就有網友找出她前一陣子拍攝的時尚大片，只見她穿上同色系的螢光粉紅或是薰衣草紫色穿搭，亮眼的花紋絲襪讓她美腿展露無遺，讓網友紛紛讚歎：「只有她能駕馭」！



楊冪日前為意大利「美腿神器」CALZEDONIA拍攝一系列廣告大片，其中一套以最近超火熱的芭比粉紅為主體，The Attico長版的襯衫在腰間束出腰身，底下直接就搭配的方形鱗紋質感的同色系絲襪，腳底再配上繞踝高跟鞋，展現性感又繽紛的穿搭風格。

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另一套楊冪以一身薰衣草紫色的穿搭現身，同樣出自The Attico的西裝外套跟高踭鞋，直接下衣失蹤換上CALZEDONIA花卉圖紋絲襪，筆直又纖細的美腿，穿上這種容易膨脹的色系完全不顯腿粗，而且還長得讓人羨慕，完美凸顯了她的好身材比例。

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這幾套穿搭一亮相，立刻就吸引粉絲們關注，紛紛留言，「沒有楊冪穿不了的絲襪」、「實在太好看了」、「腿超好看」、「楊冪的身材簡直沒得挑」，不過也有不少人認為，這種款式的絲襪不好駕馭，除非腿夠細、夠直，才能穿出優勢。

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