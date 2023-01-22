2023年14套大陸仙俠劇　肖戰《玉骨遙》硬撼楊冪《狐妖小紅娘》

【大陸劇集／內地劇集】去年的《蒼蘭訣》、《馭鮫記》等作品創下佳績，盤點2023年必看的仙俠劇中，幾乎都是IP改編，改編九鷺非香的有《七時吉祥》和《護心》，仙劍IP則是《仙劍奇俠傳四》、《仙劍六祈今朝》，除了有楊冪、楊穎、楊紫這樣的女星，也有不少新生代演員白鹿、虞書欣、趙露思、楊超越、周也擔任主角，多部仙俠劇來襲，有肖戰、任敏的《玉骨遙》和楊冪、龔俊的《狐妖小紅娘月紅篇》，以及羅雲熙、白鹿的《長月燼明》，2023年還有這些仙俠劇待播！



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2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦1：《玉骨遙》

▶頻道平台：騰訊

▶主演：肖戰、任敏



《玉骨遙》改編凔月小說《朱顏》，由人氣小生肖戰和任敏主演，兩人上演虐心師徒戀，任敏過去在《清平樂》中飾演徽柔公主，演技備受肯定，釋出預告場景特效恢弘，兩人演技在線，先前一直傳出定檔消息，最後卻又沒有播出，令許多粉絲敲碗希望早日正式定檔！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦2：《狐妖小紅娘月紅篇》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：楊冪、龔俊



《狐妖小紅娘月紅篇》是近年特別受歡迎的古風漫畫，講述最強狐妖和道士的絕世愛戀，由楊冪出演的狐族妖皇相當霸氣，搭檔《山河令》爆火的龔俊，強強聯手讓許多粉絲期待，且不只男女主的造型精緻，整個配角團的造型都很華麗，在視覺效果方面幾乎滿分，配角團陣容強大，有陳瑤、茅子俊、陳都靈、安悅溪、祝緒丹、郭曉婷、張凌赫，不少粉絲認為有成為超越《三生三世十里桃花》的潛力！

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2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦3：《長月燼明》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：羅雲熙、白鹿



《長月燼明》改編藤羅為枝小說《黑月光拿穩BE劇本》，是羅雲熙和白鹿繼《半是蜜糖半是傷》的第二部合作，先前表現CP感十足，不少粉絲希望兩人二搭古裝，二搭成真後許多粉絲都超期待！先前釋出的官宣海報異域風格讓人眼前一亮，加上羅雲熙英俊霸氣的古裝扮相，立刻擊中粉絲的少女心！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦4：《武庚紀》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：任嘉倫、邢菲



《武庚紀》改編自知名漫畫IP，由任嘉倫主演，女主角本由李一桐出演，不過因為片方對外稱該劇是大男主無女主，被認為不尊重女主角，李一桐方也就此辭演，之後劇組公布替補人選是女星邢菲，兩人過去合作過《烏鴉小姐與蜥蜴先生》，合作起來相對有默契，雖然尚未開拍就鬧出不小風波，但仍有粉絲支持任嘉倫，相信他的演技會持續帶來好的作品給觀眾！

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2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦5：《神隱》

▶頻道平台：騰訊

▶主演：趙露思、王安宇



《神隱》改編自作家星零的同名小說，是電視劇《千古訣塵》的姊妹篇，由王安宇飾演白玦（許凱飾）和上古（周冬雨飾）的兒子古晉，與女鬼阿音（趙露思飾）相戀，最新路透中趙露思一頭白髮造型仙氣飄飄、造型精緻，這也是王安宇第一部仙俠劇，兩人的搭檔讓人眼前一亮！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦6：《仙劍六祈今朝》

▶頻道平台：騰訊

▶主演：許凱、虞書欣



仙劍系列一直是經典中的經典，不管是仙劍奇俠傳一爆紅的胡歌劉亦菲，還是仙劍奇俠傳三爆紅的楊冪、劉詩詩、唐嫣，都在演藝圈中大紅大紫，同樣系列IP的《仙劍六祈今朝》找來許凱和虞書欣，兩人在仙俠劇中都有優秀成績，虞書欣近期因《蒼蘭訣》大規模圈粉，和許凱在花絮中逗趣互動CP感爆棚，加上歡喜冤家的設定，超強的百搭體質引來大批粉絲坐等播出。

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2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦7：《仙劍奇俠傳四》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：鞠婧禕、陳哲遠



《仙劍奇俠傳四》也是仙劍系列，講述崑崙瓊華派少女韓菱紗（鞠婧禕飾）偶遇認識山野少年雲天河（陳哲遠飾），未尋找身世下山歷經人妖兩界紛爭，最後幾人合心協力拯救天下蒼生。鞠婧禕在路透中有許多套衣服，每個造型都非常精美，男主陳哲遠參演的《我的反派男友》獲得不錯的口碑，後續還有和趙露思的《偷偷藏不住》，勢頭非常猛！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦8：《七時吉祥》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：楊超越、丁禹兮



《七時吉祥》改編九鷺非香的小說《一時衝動，七世不祥》，講述月老閣仙女祥雲（楊超越飾）和卯日星君弟子初空（丁禹兮飾）因為發生衝突，意外弄亂紅繩擾亂三界姻緣，兩人被玉帝打落凡間，需經歷七世情劫才能回歸天界。釋出片花中，楊超越造型多變，仙氣、可愛、清冷全都有，大婚的華麗造型也令人驚艷，丁禹兮化身白髮神君，雪中兩人戰損哭戲超有氛圍感！

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2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦9：《長相思》

▶頻道平台：騰訊

▶主演：楊紫、張晚意



《長相思》改編自桐華同名小說，講述醫師玫小六（楊紫飾）與世家公子塗山璟（鄧為飾）、表哥軒轅瑲玹（張晚意飾）、軍師相柳（檀健次飾）產生複雜的感情糾葛，幾位男星外型帥氣，演技也在線，三男搶一女的戲碼讓不少粉絲期待！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦10：《重紫》

▶頻道平台：騰訊

▶主演：楊超越、徐正溪



《重紫》改編作家蜀客的同名小說，少女重紫（楊超越飾）登南華山拜師學藝，卻因為天生煞氣遭拒之門外，唯有重華尊者洛音凡（徐正溪飾）挺身而出收她為徒，不料陰謀讓重紫成為眾矢之的，洛音凡為了天下蒼生只好親自了結她，數年過去重紫再度現身拜師，洛音凡一眼認出她，封印煞氣護她周全，兩人再續前緣。徐正溪是不少粉絲心中的帥大叔代表，這次嘗試三世師徒戀，和楊超越相愛相殺，燈會親吻花絮自帶蘇感，讓粉絲都淪陷！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦11：《護心》

▶頻道平台：優酷

▶主演：周也、侯明昊



《護心》改編九鷺非香的同名小說，講述修仙少女雁回（周也飾）因叛逆被逐出師門，遇上惡龍天曜（侯明昊飾），被迫幫對方解除身體封印的故事。女主周也在《山河令》中表現令人驚艷，侯明昊過去有不少古裝作品，俊美的古裝扮相受到粉絲肯定，釋出海報中兩人大婚的白色婚服仙氣飄飄，超級唯美！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦12：《塵緣》

▶頻道平台：愛奇藝

▶主演：楊穎、馬天宇



《塵緣》改編自煙雨江南同名小說，講述率性灑脫的師姐張殷殷（楊穎飾），下山結識想修仙的孤兒紀若塵（馬天宇飾），兩人相愛後共同拯救天下蒼生。楊穎過去的演技沒少被觀眾吐槽，這次首次出演仙俠劇，不知是否能翻轉口碑，男主角馬天宇過去古裝形象大多是美男，但在預告中看起來沒有過去好看，網友紛紛表示造型拉低了顏值。

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦13：《千秋令》

▶頻道平台：芒果TV

▶主演：張予曦、佟夢實



《千秋令》講述魔教之女鳳離雪（張予曦飾）潛伏在蜀山少掌門墨霄（佟夢實飾）身邊，最終兩人卻暗生情愫，共同維護天下正義。男主佟夢實先前在《皎若雲間月》飾演絕色美男，卻因外型不夠符合人設遭到觀眾吐槽，同時蜀山掌門的人設也被拿來和《仙劍奇俠傳三》的霍建華相比，直呼蜀山掌門的顏值下滑厲害，能不能翻盤還等之後播出定論！

2023大陸仙俠劇／內地仙俠劇推薦14：《星落凝成糖》

▶頻道平台：優酷

▶主演：陳星旭、李蘭迪



《星落凝成糖》改編網絡作家「一度君華」的同名小說，《東宮》的陳星旭與《夢迴》的李蘭迪共同主演，故事講述由人族嫁往天界與魔族的兩位公主意外錯嫁，劇中除了兩對CP可以嗑，還有男主為了女主願意對抗天下的霸氣台詞，或許能再創經典角色！

2023年仙俠劇中14部劇集，妝容造型整體都比過去更精緻華美，《玉骨遙》、《重紫》都是師徒戀的熱門設定，從整體來看很有可能會是大花們和新生代小花的對打，究竟最後哪部劇會火呢？在評論區留下你的看法吧！

【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：盤點近期6對嗑到上頭的古偶ＣＰ，《蒼蘭訣》《沉香如屑》都上榜，哪對最虐心？】