13套愛奇藝最新古裝劇　楊冪《狐妖小紅娘》撼Angelababy《塵緣》

近年來，大陸古裝劇漸漸崛起，深受觀眾歡迎，早前先是有《延禧攻略》、《贅婿》、《周生如故》等收獲好成績，今年王鶴棣、虞書欣主演的《蒼蘭訣》，以及吳磊、趙露思主演的《星漢燦爛·月升滄海》也同樣大火，可見古裝劇已經不知不覺成為人們必看的主流題材之一。而最近，愛奇藝也終於釋出了一系列最新古裝片單預告，一共多達13部，而且還有王鶴棣，以及真情侶白敬亭和宋軼的作品呢~



【圖輯】點圖放大瀏覽看13部愛奇藝最新古裝劇片單👇👇👇

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一、《浮圖緣》

《浮圖緣》由王鶴棣、陳鈺琪、何潤東與曾黎主演。劇中，王鶴棣飾演在朝廷中掌權的宦官肖鐸，一人之下，萬人之上。雖然他外表冷漠，但其實是在調查自己兄長六年前被殺害的真相。福王（何潤東飾）請求肖鐸幫忙救出自己暗戀的先帝臣妾步音樓（陳鈺琪飾），讓她無需與先帝陪葬。肖鐸救出步音樓後，不得不把她藏在自己府中，兩人開始近距離接觸，相處之際也漸漸認識彼此的真實一面。

二、《顯微鏡下的大明之絲絹案》

這部由張若昀、王陽和戚薇主演的新劇，是以著名作家馬伯庸作品為題材的原創作品。張若昀飾演喜愛數學的算呆子帥嘉謨，日常生活中因為自己孤僻的行為，遭到周圍人們的歧視。當他在金華縣查看帳簿時，發現了一個歷史遺留問題，在嘗試糾正錯誤之際，不斷受到阻攔，發現問題背後其實並不簡單。

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三、《寧安如夢》

說到這部，就不禁讓人想起早前張凌赫與白鹿才剛傳出因戲生情。劇中，白鹿飾演一名曾費盡心機當上皇后，卻在宮變中被逼自殺的姜雪寧。但劫後重生的她，原本只想遠離權力，主宰自己的人生，怎料卻陰差陽錯的還是入宮做了伴讀，成為帝師謝危（張凌赫飾）的學生，並且又遇到了同期入宮的薛太后侄女薛姝（葉晞月飾）。姜雪甯一邊接受謝危的教導，一邊暗暗籌謀，想要阻止燕臨（周峻緯飾）即將面臨的血冠禮事件。

四、《蓮花樓》

《蓮花樓》由成毅、曾舜晞、肖順堯、陳都靈主演，講述十年前，四顧門門主李相夷（成毅飾）以「相夷太劍」冠絕天下，為正道武林之光，卻因與金鴛盟盟主笛飛聲（肖順堯飾）約戰東海，兩大高手就此消失在萬頃碧波之上。四顧門與金鴛盟也兩敗俱傷，漸漸消失於江湖。十年後，鄉間遊醫李蓮花（成毅飾）拖著一座蓮花樓行走世間，誤打誤撞得了個名醫的頭銜，本不想涉足江湖的他，就這樣捲入江湖。夢想行俠仗義，安天下的熱血少爺方多病（曾舜晞飾）則察覺李蓮花不簡單，於是誓要找出李蓮花假冒名醫的罪證，而一直將李相夷視為勁敵的笛飛聲，在重出江湖後認出不起眼的遊醫李蓮花就是李相夷，又怎能輕易放過。經過一系列案件，三人竟在嬉笑怒駡的破案過程中結下了深厚的友誼。

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五、《無憂渡》

十二年前，靈異少女半夏（宋祖兒飾）救出一隻差一點淹死的黑豹，但其實黑豹是玄豹捉妖師宣夜（任嘉倫飾）。幫助宣夜之際，半夏無意中獲得了法力，讓她能夠開始看得到妖魔。可在成長之年，她因為看得見妖魔而成為了村莊中的瘋女子。與宣夜重新相遇後，兩人在人妖共存的世界一同經歷奇情懸案，並在案件中找尋自己的身世，開始了一場愛情故事。

六、《虎鶴妖師錄》

樂觀開朗的山野孤兒虎子（蔣龍飾）因誤打誤撞吞食了至陽寶物赤珠，而結識了冷峻潔癖的國禦妖師隊長祁曉軒（張凌赫飾）。兩個性格迥異的年輕人因一顆赤珠被迫一起上路，結識了趙馨彤（王玉雯飾）、王羽千、山茶等夥伴。他們從彼此嫌棄，到被彼此身上的不同與閃光吸引，在一番歷險，成為生死摯友時，祁曉軒卻為了保護虎子深陷牢獄之災。為救出祁曉軒，虎子與夥伴們一起參加國禦妖師的選拔，卻因此揭發出國禦妖師的大陰謀，找到五百年前人妖大戰的真相。

七、《狐妖小紅娘月紅篇》

在這部劇中，楊冪飾演的是狐妖涂山紅紅，而龔俊則飾演人類青年東方月初。這部劇集是以受歡迎的同名動畫系列為題材，講述東方月初在年幼時逃入涂山，被狐妖之王涂山紅紅救下，從此愛上了她。當他發現涂山紅紅希望人妖能夠和平共處的心願時，他決定離開涂山，到人間實現涂山紅紅的願望。

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八、《月歌行》

《月歌行》由張彬彬、徐璐、王佑碩、鄭合惠子主演。劇中，張彬彬將一人飾演兩角，一個是天真好玩的捉妖師陸離，而另一個身份則是沉默的月光之神洛歌。另外，徐璐則飾演少女柳梢，她在一次偶遇了一名神秘人後，為了三日的歡愉，換走了一生的命運。長大後，她發現自己擁有法術，遇上了捉妖師陸離，兩人捲入了神與妖的鬥爭。

九、《七時吉祥》

《七時吉祥》是改編自九鷺非香的小說，由楊超越、丁禹兮、楊皓宇和董璿主演。劇中，祥雲（楊超越飾）原本是一朵雲，後被月老點化成仙，在月老閣做事。偶有一日，卯日星君座下弟子初空（丁禹兮飾）誤闖月老閣，又不小心弄壞了祥雲的扇子，二人由此發生衝突，意外弄亂了紅繩，導致三界姻緣大亂。作為懲罰，二人被玉帝打落凡間，歷經七世情劫才能回歸天界，兩人的愛情故事也從此開始。

十、《幻樂森林》

這部由魏哲鳴、許佳琪、吳希澤、張月主演的《幻樂森林》，是以東盛大陸樂坊之間的衝突為背景，講述了雲沐少君（魏哲鳴飾）在出征選樂師時，碰巧遇上了綠光樂坊的坊主蘇若菲（許佳琪飾）。向來喜愛音樂的他，不知不覺被蘇若菲的一曲吸引，也發現蘇若菲對自己的意義非同尋常。雲沐說服蘇若菲成為自己的私人樂姬，但殊不知其實兩人的命運早已是糾葛在一起。

十一、《長風渡》

是這對低調的小情侶啊！《長風渡》由白敬亭、宋軼領銜主演，劉學義、張昊唯主演。該劇改編至墨書白的同名小說，講述揚州的布商之女柳玉茹（宋軼飾）從小生母病重，也不被父親重視，因此對婚姻留下了壞印象。然而，在一次誤打誤撞中，她被安排嫁給了名滿揚州的顧九思（白敬亭飾）。柳玉茹不願意，顧九思也誤會她是因為自己的富貴與權勢才會嫁給他。兩人開始一起過生活，從起初的不合氣，漸漸對彼此產生感情。後來，揚州來了一名霸道的節度使王善泉，心狠手辣，導致顧家不得已舉家逃亡。顧九思也重新出發，從捕快的小職做起，開始了解百姓的辛苦。

十二、《雲襄傳》

《雲襄傳》由陳曉、毛曉彤、唐曉天、許齡月主演，講述雲台弟子雲襄（陳曉飾）在苦修十年後終於進入江湖，認識了不少新的好友，包括了聰慧的舒亞男（毛曉彤飾），令雲襄感到朦朧的情愫。在一次的滅族慘案發生後，雲襄進行調查，開始發現江湖上各種駭人的秘密，他也經歷一連串的壞事，包括背叛與欺騙，自己所屬的雲台也已墮落，讓他無奈之下被迫挺身而出，捍衛心中的正義。

十三、《塵緣》

《塵緣》由Angelababy、馬天宇、宣璐、汪卓成領銜主演。劇中，馬天宇飾演孤兒紀若塵，他因一次誤戴一塊蘊藏仙力的青石而被誤認成仙界傳承人，最終被西玄派掌門紫微收作關門弟子。西玄山上，經過不懈努力，紀若塵迅速承擔起重整修仙世界的重任。而就在西玄派大考上，顧清（宣璐飾）因為那方青石對紀若塵漸生好感，兩人很快墜入愛河。這讓一直暗戀紀若塵的師妹張殷殷（Angelababy飾）傷心欲絕，一怒之下，她拜了天狐為師，欲學習天狐術來贏回愛情。

不得不說，看完劇情簡介後小編發現，以上這13部新作品的題材都挺特別的，尤其最期待《浮圖緣》、《寧安如夢》，還有白敬亭和宋軼主演的《長風渡》啊！

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