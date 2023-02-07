郭書瑤日本旅行繼續曬性感　冰天雪地只著小背心　網民睇見都覺凍

郭書瑤近日跟閨密飛往日本滑雪度假，不忘在雪地中留下美照，戴著雪帽、雪鏡的她或立或跪在大雪山前，身上的運動小背心更是完全罩不住渾圓E奶，呼之欲出的雪乳相當吸睛。



她每天從早上10點滑到下午4點，謙稱是小學生等級：「根本還不算滑，只會飄移，就是在愛玩但還玩不起來的階段。」當中特別難忘的是跟著高手朋友去夜滑：「發現整個滑雪場只有我1個超級初學者，連小孩滑的都比我厲害很多。」

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她感謝愛紗借她全套裝備，因為每天從早滑到傍晚，所以有適應冰凍的氣溫，加上拍攝美照時精心找了避風的角落：「所以比較不會冷，也速速拍完就繼續披上戰袍滑雪去！」這次重頭戲除了滑雪之外，她還直衝富士山河口湖看煙火：「無止盡的咖哩飯吃到怕！」

此外，日前她推出跟陳信維（CuzyBoii）合唱的全新單曲〈膚淺〉，兩人在MV中耳鬢廝磨，讓粉絲看得臉紅心跳，且她一展多年學舞的功力，有「上馬騎乘位」和「甩髮一字馬」的高難度舞蹈表演，點閱逼近100萬次。

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