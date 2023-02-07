「國民妹妹」IU捲入抄襲風波　群眾到青瓦台望政府懲罰抄襲者

有南韓「國民妹妹」之稱的IU（李知恩）近日捲入抄襲風波，事件愈鬧愈大，有南韓網民聯署至青瓦台，望韓國政府立法重視抄襲行為！除了面臨抄襲問題，IU的純情人設亦遭到抨擊，有人爆料指她人設是包裝出來，事實上喜歡花錢買通負面新聞，而隨着輿論發酵愈來愈大，截至今日IU及所屬公司依舊未有任何回應。



有南韓「國民妹妹」之稱的IU（李知恩）近日捲入抄襲風波。（dlwlrma＠IG）

對比影片長達26分鐘。(熒幕截圖)

有「國民妹妹」之稱的IU，憑着甜美的臉孔以及歌唱創作實力火遍全球，為人亦十分謙虛有禮，深受粉絲追捧！豈料近日捲入抄襲風波，被Youtube 頻道「팩트감별사」公開指責IU涉嫌抄襲的 15 首歌曲，更搬上IU過去發行的歌曲《紅舞鞋》與德國樂團「Nektar」2009年發布《Here’s Us》對比，經過對比後，發現旋律上有許多相似的地方，甚至IU自作曲的 「StrawberryMoon」亦被質疑抄襲 Taeyeon泰妍首日本歌「 I’m the greatest 」。輿論發酵越演越烈，經紀公司亦暫停了歌曲宣傳活動，不過網民仍不擺休，集體到青瓦台請願，懇請韓國政府重視對於抄襲行為，並對抄襲者進行懲罰。

有Youtube 頻道公開指責IU涉嫌抄襲的 15 首歌曲，並放在一起對比。(熒幕截圖)

有南韓歌迷對IU的抄襲失望至極。(熒幕截圖)

IU被爆封人帳户。(熒幕截圖)

網民留言。(熒幕截圖)

隨着抄襲風波討論度持續上升，IU的負面消息接踵而來，有網民指出IU所屬公司習慣以媒體來操控輿論，甚至會買粉絲來洗底，抄襲事件被爆出後，未知是巧合或是悉心安排，媒體恰巧報道李鍾碩與IU的戀情，疑似想藉由戀情蓋過抄襲消息！而截至今日IU及所屬公司依舊未有任何回應。

日前李鍾碩因戴上了IU演唱會週邊的帽子而陷入爭議。（微博圖片）

近日IU最新的帖文被網民留言灌爆要求回應。（dlwlrma＠IG）