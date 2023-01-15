IU認愛李鍾碩後IG首發文「曬黃色Gucci袋」極速勁吸264萬心心

南韓女神IU（李智恩）在2022年最後一天被韓媒D社（Dispatch）爆出與男星李鍾碩熱戀，隨後兩人認愛，成為跨年情侶檔。而昨日（13號）IU認愛後首次於個人Instagram發文，雖只分享精品的文章，不過她更新動態讓許多網友紛紛按讚。



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IU在新貼文中公開長捲髮優雅白裙造型，以及丸子頭吊帶褲俏皮可愛模樣，不過1小時就吸引超過119萬人按讚，5小時就已超過264.5萬人按讚。網友祝她新年健康、順利，大讚女神很漂亮，也有人恭喜她與李鍾碩的戀情，收獲滿滿祝福。

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