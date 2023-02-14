周子瑜連曬5張「男友視覺照」慰藉單身狗　竟引出FB官方小編留言

南韓女團TWICE成員周子瑜精緻甜美的五官，多次榮登全球最美代表、KPOP最美女偶像等票選，清新脫俗的氣質，外加自然又漂亮的風格，深受粉絲喜愛。近日子瑜難得半夜在社交平台連發美照，甜美笑容讓粉絲直呼「驚喜福利」，就連FB官方小編也來朝聖留言。



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周子瑜曬美照「初戀仙氣」連FB官方小編也淪陷

周子瑜結束過年連假返台度假之旅後，時隔多日終於在IG連曬5張美照，只見簡單的黑白配造型；身穿黑色皮外套、白色針織衫、黑長褲，完全遮蓋不住周子瑜與生俱來的獨特魅力，特別是對著鏡頭微笑的神情，短短一天就吸引超過157萬人按讚。

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美照曝光，粉絲紛紛大讚：「不小心邊看照片邊姨母笑」、「子瑜怎麼可以笑的這麼可愛」、「那笑容治癒我了啊」、「妳笑進了我的心坎裡」、「不用懷疑，這是我跟子瑜約會時幫她照的啦」。就連Facebook官方小編，也特地跑來寫下「令人驚嘆的子瑜（stunningzu）」。

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