李敏英閃婚被家暴「砍斷尾指打到流產」終身不孕：以為他婚後會變

47歲南韓女演員李敏英2006年間與同為演員的李燦奉子成婚，未料不到短短兩週二人即決定離婚，原因是男方暴力行為導致流產，甚至讓她終身不孕。最離譜的是，李敏英還遭情緒失控的李燦砍斷手指尾，她最終選擇提告把對方送進牢裡，誇張戲碼震驚社會。



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根據韓媒《Naver》報導，李敏英與李燦因出演同部電視劇結緣，沒想到閃婚後又閃離，於南韓娛樂圈拋下震撼彈，雙方家人朋友也說明，事實上兩人在度蜜月回來後就開始分居，基於當時仍未正式登記結婚，所以沒有牽涉任何法律上的程序，不過後來還是照常舉辦了婚禮。知情人士透露，李敏英和李燦婚前已出現各種分歧，籌備婚禮的過程中更產生很深的感情裂痕，難以挽回。

報導中還提到，李敏英遭到李燦家暴後住院兩天，她後續發表聲明，面對是否被老公傷害並流產，她點了點頭並說到，「婚前就有家暴的習慣，但我相信他婚後會改變，現在的我真的很心碎…」把老公告上法庭的李敏英，終身不孕、手指尾還被男方砍斷，經法官審理後判決，李燦被判有期徒刑一年、緩期兩年，以及240小時義工時數。

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