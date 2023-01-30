大S驚傳被汪小菲家暴致第3胎流產　葛斯齊20字揭真相：酒後很難說

台灣娛記葛斯齊28號大爆汪小菲在「任期內」劈腿的證據，就是他與不同女子親吻的照片，向張穎穎喊話：「這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊！快醒醒吧！」還有網友問大S當時第三胎是因為家暴流產嗎？葛斯齊也回應了。



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葛斯齊曝光汪小菲與不同女子親吻的照片後，瞬間引發網友熱議，其中還有一張照片是2017年5月20日，他拍到大S當時懷著第三胎，挺肚與汪小菲逛街的照片，於是有網友就留言問：「大S第三胎是因為家暴流產嗎？」，葛斯齊則回應：「太勁爆了吧！他應該沒有這麼壞，不過酒後很難說。」

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