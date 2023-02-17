誣衊甄妮誤傳死訊的是誰？數夏玉順爭議事件｜附劉文正翻生懶人包

一代巨星劉文正的生死成謎，轟動的新聞震驚整個華人圈，不過，各界關注的消息，似乎一切都得從前經紀人夏玉順的口中方能得知。那麼，夏玉順究竟是何方神聖？



【圖輯】點圖放大看更多劉文正照片👇👇👇

+ 6

號稱業界唯一能與劉文正聯繫上的前經紀人夏玉順，圈內人稱他為夏哥。在20、30年前被譽為「超級經紀人」的他，旗下曾有蕭薔、于莉、陸小芬、伊能靜、陳德容、張瑞竹、冉肖玲、甄妮與林志穎等近百位藝人，稱作「夏家班」。夏家班的藝人當時橫跨所有電視台的戲劇擔任一線演員，可見星度驚人。

夏玉順在17歲時開始接觸台灣秀場，安排了冉肖玲、崔苔菁與鳳飛飛等知名藝人演出，首次做秀場就場場爆滿，便開啟了經紀人之路。他曾推出寫作《我和我的夏家班—超級經紀人夏玉順》，書籍介紹中寫下：「不管再忙再累，只要藝人找他，沒有不OK的，是藝人的7-11。」簡短的介紹，也清楚表達出他對的藝人的照護。

不過，夏玉順也因為他的真性情，以及為維護旗下藝人，發生過不少爭議事件。

【圖輯】點圖放大了解「夏玉順爭議事件」及「劉文正翻生懶人包」👇👇👇

+ 29

1998年 【蜘蛛精與唐僧肉】

夏玉順旗下藝人林瑞陽已婚「學生情人」曾哲貞，卻疑似因拍戲與張庭爆出緋聞，引起各界議論。不過夏玉順立刻挺身護林瑞陽，出面直言：「那個蜘蛛精（張庭）想要吃我們的唐僧肉（林瑞陽）。」

隔日，張庭立刻召開記者會，淚訴「我不是蜘蛛精！我不是小三」，才講完幾句話就昏倒，被送上救護車，記者會也被迫中斷，在演藝圈造成轟動。後來林瑞陽宣布早已與曾哲貞離婚，並與張庭再婚，接著兩人常年在大陸經商。

2005年 【費翔與劉文正】

劉文正作為台灣「偶像始祖」，在無數花邊傳聞中，他與費翔的特殊情誼最受關注。費翔多年前被問及有沒有跟退休很久的劉文正聯絡，作出「兩人是好友，還有聯絡」回答後，遭夏玉順反駁：「這個人怎這麼不厚道，為什麼要這樣說，兩人早已沒連絡。」夏玉順怒批費翔利用劉文正炒新聞做宣傳。

2015年 【劉文正大弟子巫啟賢】

被稱為劉文正「大弟子」的巫啟賢，2015年在新加坡舉行「啟賢留文正」演唱會，向恩師致敬，並演唱劉文正的經典歌曲，不過卻被夏玉順認為「在利用劉文正」，雙方也因此上演一陣子的隔空交火。早前，其實是因巫啟賢合約到期後跳槽，因而與原公司鬧不快，還因版權問題走上法院。

2023年 【劉文正死而復生】

15號發生的劉文正死而復生事件。當消息傳開時，許多傳媒第一時間想到聯繫劉文正的前經紀人兼好友夏玉順，他也在第一時間證實此消息，並清楚說道死亡原因與時間。沒想到，在劉文正的其他親友紛紛跳出來闢謠後，夏玉順在第一時間還極力駁斥，直到昨天（16號）才改口「是假的」。

【相關圖輯】台灣男神偶像始祖劉文正誤傳死訊 盤點12位曾誤傳死訊藝人（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

一、《自由時報》報導，夏玉順證實劉文正過世，在2022年11月因心肌梗塞辭世。

二、劉文正新加坡友人澄清烏龍死訊。

三、夏玉順回覆《ETtoday》：「胡說八道，那他（爆料者）就叫劉文正出來啊！」氣到他破口大罵：「莫名其妙，人明明就走了！」

四、《聯合報》隨後報導，一位劉文正親近的友人踢爆，再次闢謠死訊。

五、夏玉順回覆《ETtoday》：「他（爆料者）就在唱反調啊！」他生氣地說，劉文正明明就過世了，這位來自馬來西亞、姓歐的人卻來鬧我們的新聞，「（他）是個媽的小混混。」隨後拋下：「好了，你們愛信不信就算了。」

六、《世界日報》報導，劉文正94歲的二姨李庚濟得知消息後，立刻打給本人確認。劉文正親自解釋和夏玉順很多年沒有聯絡，也因為這次鬧得太大，的確有些不開心，但不願多做回應。

七、《ETtoday》再次詢問夏玉順，他這回改口：「在人間啦、在人間啦！可是永遠不會見人啦，所以叫我發說他已經走了，免得大家還在那邊嘮嘮叨叨要他復出、要他怎麼樣，所以我是故意發的，其實是不會見任何人、也不會有任何澄清。」

夏玉順在劉文正死而復生事件上成為傳媒追逐的焦點，也造成傳媒誤謬報導的關鍵。對曾經是劉文正經紀人的夏玉順來說，或許兩人之前的情誼與曾經是經紀人的理所當然，讓他挺身出面做各種說明。但劉文正的二姨李庚濟透露，夏玉順與劉文正已多年未曾聯繫。兩人如真為知己，夏玉順應瞭解，29歲就隱退的劉文正，所求的就是低調。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】