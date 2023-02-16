劉文正沒死！經紀人向台媒改口　假死原因是有人出20億台幣邀復出

昨日（15日），台媒廣泛報道，台灣70年代巨星、著名歌手劉文正去年11月12日生日前後，因心肌梗塞在美國拉斯維加斯病逝，享年70歲，消息震撼華人社會。

然而事件隨後成為「羅生門」，據《聯合報》報道，劉文正的新加坡友人對此反應是「假消息」，只是以劉低調的個性，並不想否認。今日（16日）中午，據《ETtoday》報道，劉文正的經紀人夏玉順已改口，稱劉還在人間。



昨日一度「證實」劉文正死訊的夏玉順接受《ETtoday》記者訪問時改口，稱劉文正還在人間，但永遠不會見人，所以他要自己故意發他已經走了的消息，免得大家在那邊打擾他，要其復出。

對於劉文正早就神隱多年，也沒出面見人，卻仍要演假死一齣戲的原因，夏玉順透露，那是因為近期大陸又有人出價20多億元新台幣（約5.18億港元）要他辦巡迴演，但他不願意。不過其透露，劉文正確實發生過心肌梗塞，所幸救回來了。

另一方面，94歲高齡、定居美國明尼蘇達州的劉文正親二姨李庚濟（Lily Lee Levin），昨日透過好友張美琪向《世界日報》表示，劉文正的死訊是假消息，「他已經打電話給我報平安了」。她又指，由於此次謠傳死訊的動靜比較大，劉文正對此有些不高興，亦不會作任何回應。

雖然劉文正證實仍在生，但就其行蹤，各方說法不一。據李庚濟說法，劉文正目前人在菲律賓，一切都好。但夏玉順則指他現在拉斯維加斯。

劉文正曾問過：怎樣才能成為永遠的巨星?

台媒曾報道指出，當年演藝事業如日中天的劉文正曾問經紀人夏玉順，如何才能成為永遠的巨星？

夏玉順回答：「只有在觀眾還沒有拋棄你以前，你先放棄觀眾，才有可能成為永遠的巨星。」而劉文正在當紅時引退，成功造就傳奇。儘管他早已退出歌壇多年，但劉文正「永遠的白馬王子」形象烙印歌迷心中，讓人無限懷念。

據了解，劉文正自1984年結束與寶麗金的合約便淡出歌壇至美國生活，因此沒有正式宣布引退，但自此就淡出大眾視野。

《聯合報》今日報道指，劉文正身邊友人似乎都有一定默契，即沒事絕對不會去打擾他，讓他低調地過生活。友人透露，和劉文正聯絡的管道只有兩個，一是電話答錄機，另一是郵政信箱，但是否回覆，「要看他心情」。

而劉文正的新加坡友人有他所授權的歌曲版權，也是他近期還有聯絡的人。該新加坡友人透過友人表達，劉離世消息傳出後，他也很錯愕，因自己前一天才和他通過電話，當時劉曾稱：「這兩個月都在傳我過世的消息，就讓他們傳吧，這樣更好，再也沒人會來煩我。」

伊能靜曾分享「飛鷹三姝」與劉文正合照。（微博）

另外，劉文正去年生日時，幾名朋友還特地傳了影片給他，透過友人祝他生日快樂，這代表著生日時，劉並沒有傳出任何意外。

同時，崔苔菁、伊能靜及裘海正等劉文正的好友及愛徒，似乎也知道劉應是想通過這種方式，讓大家不要再去打擾他。例如，裘海正在Facebook寫下：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息，所以，重點來了….本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」伊能靜更從激動痛哭，到後來表示不回應跟談論有關劉文正的一切事情，與一般得知恩師走了的反應很不一樣。至於崔苔菁則僅通過友人指出：「尊重文正多年低調隱居的習慣，不便多說，我會為他禱告。」

報道形容：「或許發布他過世消息對劉文正而言，正是他喜歡的方式，可以從此擺脫外界關注的焦點，低調而又自在的生活。」