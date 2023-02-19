台女星用「我是藝人楊小姐」訂枱　12親友慘被拒入內　真相超尷尬

台灣資深媒體人楊皓如，現為通告藝人與名嘴，有「美女記者」的稱號。



近日她上節目透露過去利用自己響亮名號「我是藝人楊小姐」訂位的尷尬過程，笑翻現場所有來賓。

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楊皓如近日在《11點熱炒店》節目分享曾朝聖某間只能現場排隊的知名餐廳，當時她先致電告知店家「我是藝人楊小姐」，豈料店家一邊聽著電話卻一邊說：「藝人喔？藝人楊小姐？好啦那你就直接進來。」她一聽驚喜萬分，隨後便帶著家族12人到餐廳櫃台。

楊皓如一到櫃台便開口說：「不好意思，我是藝人楊皓如。」店家一聽還反問：「一人？你不是只有一個人嗎？」後來她才恍然大悟，原來店家是將「藝人」和「一人」搞錯，最後親友團一行人只能被擋在餐廳外。

楊皓如說到最後還笑說，因為這次訂位事件被家人笑到現在。

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