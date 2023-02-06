台最美辣媽謝薇安住院「同房2受刑人」　IG崩潰喊：每天都好煎熬

台灣人氣直播主謝薇安（Vivian）擁有甜美臉蛋與姣好身材，被網友封為「最強奶媽」，在IG有近233萬粉絲追蹤。近來傳出她住院開刀「肚開3洞」，昨（3日）晚間她突然崩潰表示，因為醫院病房已滿，自己最後與2名受刑人一起住在3人房，家人甚至還被誤會怎麼沒有腳銬，讓她忍不住傻眼直呼：「真的是2023第一奇葩事！」



謝薇安昨天晚間突然在IG再次更新動態，表示因為醫院沒單人房床位，她被排在一間3人房，房內還有2名受刑人，「我就這樣在一個非常可怕的病房，每天煎熬的度過！」

此外，謝薇安還氣憤爆料，「這3天不是聽看守的警察把病房當菜市場聊天，就是聽你該該叫，一個病房進來2個受刑人，然後我的家人還被誤會怎麼沒有腳銬，真的是2023第一奇葩事！」

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她更無奈表示，「對我來說，我不想知道受刑人／囚犯有什麼人權什麼鬼的，自己做壞事憑什麼享受一般民眾的待遇還有權利？我也一樣在生病，為什麼要跟你們在同一個病房？」昨天半夜時她更新一則動態，表示腦海中一直徘徊著腳銬鐵鏈的聲音，讓她相當崩潰。

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