泰國旅遊安全｜台女星被黑警勒索萬元真相逆轉！警察改口：有收錢

台灣女星安于晴日前到泰國旅遊，指控遭當地警方無故勒索，最後付了2.7萬泰銖（約2.5萬台幣）才能走人。起初泰國警方否認此事，反過來指控是安于晴攜帶違禁品在先，沒想到案情30日大逆轉，當地警方不僅坦承有收錢，泰國眾議院前議員更公開收錢的影片向安于晴道歉，「希望台灣人原諒」。安于晴今（31）日出面受訪公開真相，表示會再次出現，不是為了要炒作、或是說警察哪裡做錯，只是因為不想被抹黑。



安于晴說事情發生是從夜店開始，因為夜店一點關，前面她先幫朋友叫了計程車（grab）送他們上車之後再等另一台grab，從等車到事情發生的時間共是二到三個小時，就是也就是一點到三點多。

「那發生事情的時候，我是都不能用手機的，所以我對時間的概念是很模糊的。從我們被攔之後下車第一件事情就是搜查包包，我想要跟另一車的朋友說我被臨檢了，並且隨手拍告訴他說我們被臨檢了，立刻就被警察阻止並且要求刪除。當下警察還用翻譯看我跟我朋友說了什麼。之後就是我會泰文的朋友在跟警察溝通的，我就是一直站在旁邊等候。也許是溝通不良，但最後的結果我的朋友告訴我們他要我們數27,000避開攝影機，隨後他拿著電子煙叫我拍照，然後那位警察派了另一輛計程車讓我們走，原先做的那一輛車警察請他先走。」

安于晴公開出面還原遭勒索真相（點擊放大瀏覽）：

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安于晴說「喝醉事件」 要如何證明她醉了？且「電子煙事件」，當下路檢上她是沒有電子煙，「我不確定其他人有沒有，但是針對我自己我是沒有的，我們是八個朋友2輛車，我更不可能無端端去搜他們，可以確定的是，最後離開的時候警察把電子煙放在我手上，然後拍照。而且過路檢，我不會那麼囂張在警察面前抽，指控說電子煙是我的，要怎麼證明是我的？」

「照片影片都被刪掉了，收錢也看不清楚，有監控的情況下我怎麼會去亂說呢？我可以去說大一點的金額，幹嘛講2萬7？還有如果當下持有電子煙，那可以開罰單給我，但我不但沒收到還被停留許久，被收2萬7。」至於「酒店監視器畫面」畫面她也表示：「我是在酒店收黑錢還是路檢收到黑錢？」

泰國警方說她是危險人物，對這點她也說：「一邊說我是危險人物，另一邊又說我們看起來不危險所以放我走了，若是不危險，那就更不需要花45分鐘左右的時間在那逗留 不是嗎？酒店在夜市旁邊，所以臨檢完才會出現在那條街上，另外他摸我們另一個男生的口袋也就是畫面中走前面那個男生，警察摸他口袋的時候他用手機擋著了。而且警察拿完錢有留兩百塊給我們，派另外的一台計程車離開（他就是接受訪問的人，警方的人）。」

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安于晴說：「我被教導／認知的是，必須配合臨檢，必須讓我們知道犯了什麼錯，既然警察說我們看起來不危險，科技發達為何不能使用電話谷歌翻譯，若犯錯了開個罰單讓我們離開就好，為何會被收費 ？」

她說會接受訪問的重點還是在於「我在臨檢站花了比其他人長的時間，當下有會以簡單泰文溝通的朋友在場，嘗試溝通無效，在沒有被告知自己犯了什麼錯，被開罰單情況下 被收費，主要是分享自己故事讓大家有個警覺，電子煙和沒帶護照是犯法沒錯，但我們要把重點放在對的地方，我要強調的是『如果是違法 更應該開罰單 』，而我當下受到的指示是，要我們一群人付錢避開攝影機， （把真實當下的狀況說出來就好）也就是被叫到角落收錢，其他的就交給大眾自己評斷。因為大家心裡都有答案的」。

她說不回答過度猜想的問題，只是要分享經驗，不知道會得到這麼大的迴響：「我也配合調查了，事情我交代完了！就到這邊。」

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