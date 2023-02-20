32歲女歌手IG罕露玉背　一轉正面「咁遮敏感部位」原來暗藏隱喻

9m88推出全新單曲〈若我告訴你其實我愛的只是你〉，重新詮釋16年前張雨生經典歌曲，她直言當初對於這首歌「一聽傾心」，因為參與張雨生逝世25周年特展《想你到月球》企劃而獲音樂總監瑪莎邀請，她表示：「除了很喜歡這首歌Funk、Soul 的音樂元素，更喜歡歌詞中所內含的意義，雖然乍聽之下是首情歌，但唱完感覺更像是對自己說『要用力擁抱自己的價值』，這樣的正面精神，對於身處資訊大量轟炸又透明年代的我們很受用，而整首唱下來，更像是自我精神喊話的一首歌。」



值得一提的是，這次在單曲宣傳照上，9m88特別以「擁抱」自己的pose呼應她對於歌詞中體會到「要用力擁抱自己的價值」的意義，只見照片上的她看似僅以一條絲綢布料裹身露出香肩，自信中又散發性感的模樣格外吸睛，此外，單曲封面上更露出美背示人，「前後」春光乍現可說美不勝收。

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為了單曲秀出性感的9m88解釋當初想以「擁抱真實的自己」這個概念去呈現視覺，也因此無論露背、露肩都是從「赤裸」為出發點去拍攝，她透露原本打算「一絲不掛」連絲巾都不要而僅以雙手抱胸在鏡頭前擺POSE，後來發現「尺度太大」而作罷！提及封面上露背攬鏡自照所代表的涵義？9m88表示：「其實這首歌比較像在『自我喊話』，很誠實地面對自己、看清自己，並說出自己心裡想說的話，其實很不容易，因此決定用看著霧霧的鏡面照鏡子來呈現。」

9m88這次也受邀出席台北流行音樂中心舉辦的《我期待 張雨生演唱會 致敬25》，近期除了準備演唱會練唱外，更著手籌備接下來自己的大型個人專場，而這也成為9m88 2023年在音樂上的重要計畫之一。

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