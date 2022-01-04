華燈初上2｜9m88被鬧爆演技差「為何有份客串」？網民揭背景超硬

【華燈初上2／9m88】9m88近來在《華燈初上》客串演出，還演唱了劇中的插曲，不料卻有網友覺得她又不會演戲，卻來蹭明星光環，背景很硬，而她也作出回應，也順便澄清一直以來大家的質疑。



有網友在9m88的Facebook留言批評「9m88尷尬死了！不會演戲還來蹭大咖（明星）的光環，超好笑，到底背景有多硬？」

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網民質疑為何有份客串《華燈初上》 9m88發長文回應

9m88也回應澄清自己並沒有簽給任何公司，一直以來都是她與工作團隊在努力協調處理工作上事務，沒有任何背景加持，這次能夠客串《華燈初上》，也是收到導演的邀請，「或許他希望有一個能夠唱歌的過場客串，我們當然盡力配合！」，對此感到很榮幸。

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另外，9m88也在IG Story回應一些過去網友質疑她，工作上獲得不少好機會，一定是有很厲害的公司幫忙談得，或是靠誰誰誰，她揭開真相，像是與小香和青峰的合作，都是因為對方來邀請的，更吐露內心話「在工作上我賣力也熱情，私底下不喜歡強出頭的，我花很多時間把自己該做的做好，也感謝這些優秀的人與品牌尊重也喜歡我」、「我在這行做主要的初衷『與我欣賞與喜愛有才華的人事物一起工作』」。

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