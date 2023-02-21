金剛前女友小嫻玩AI繪圖　網民反讚「無修圖素顏」仲靚：自然美

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）20號曝光一組AI照，最後更加入自己的素顏無P圖照，網友們看完則紛紛誇讚：「真的還是本人最漂亮！」



小嫻表示，因為最近常看到「AI Avatars 」，於是花了100元用字拍照來做成虛擬化身，當中包含雪白婚紗、遊戲世界、素描等不同風格，每張都大獲好評，小嫻自己也開心直呼：「有某些神韻有點像，有些更年輕更漂亮更夢幻，整個皮膚妝容好到極致。」

【圖輯】點圖放大看小嫻分享的AI繪圖及無修圖靚相👇👇👇

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小嫻曝光的AI照後面，則是放了張跑完10k的暴汗素顏照。她表示雖然AI照看起來相當完美，但自己仍舊喜歡真實的自己，許多網友也認為，比起AI美照還是自然最漂亮。

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