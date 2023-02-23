朱咪咪信錯人險簽條款極毒賣身合約　紅館個唱取消自認豬頭炳

朱咪咪原定去年9月開紅館個唱，後來卻取消，她近日向傳媒透露因自己信錯人被人呃，簽演唱會合約差點變賣身契，寧願取消個唱都唔應承，更自言向來英明一世，想不到今次變「豬頭炳」！



朱咪咪一向轉數快又精靈，開Show叫好叫座、經常爆滿，又走埠登台吸金。不過，她上次紅館個唱已是17年的《朱咪咪利利是是演唱會2017》，相隔5、6年冇開Show的她，原定去年9月開紅館個唱，早已入紙獲批，但最後因合約問題取消。她向傳媒透露，一切原來因她信錯「朋友」所致，她稱有一個相識幾年、不時約她食飯的朋友，極力遊說她開Show，起初她不打算開，最後卻心軟耳仔軟而應承。

朱咪咪一世英明，去年卻險被處心積慮的「朋友」欺騙。（資料圖片）

咪咪姐以往開演唱會都由「耀榮娛樂」負責，至張耀榮14年逝世後，她沿用張耀榮的班底，而今次則用自己公司CMM名義入紙申請，並獲批去年9月檔期。本來咪咪姐與該名朋友投資各半，但細想過後發覺難以兼顧，決定專心做好歌手本分，只收歌酬就算。該名「朋友」其後找來另一個投資者，並草擬合約，透過WhatsApp叫咪咪姐簽。

朱咪咪過往的演唱會，都由合作無間的「耀榮娛樂」班底負責，今次亦幸得對方主動幫手睇合約，救她一命。（資料圖片）

咪咪姐未有即時簽署，幸好有位耀榮娛樂的朋友主動請纓幫她睇合約條文，並發現「魔鬼在細節」！咪咪姐怒轟合約條款「好毒」，並非是以往開演唱會的一次性合作，而是連同登台等「2022至24年間所有類型演唱會，版權都歸對方所有。」她當然不肯簽，即使對方幾個月間不斷催促，她仍不理會，透過老公向對方表明：「幾多錢都唔會做！」

咪咪姐斥合約條款「好毒」，幾多錢都不會答應！（資料圖片）

對於今次被騙經歷，她說：「講起嚟都冇人信，我朱咪咪行走江湖咁多年，咁精靈點會俾人呃？原來我先係豬頭炳！姓朱嘅都俾人賣豬仔！」雖然最後冇實質損失，但咪咪姐就指要對吃喝玩樂的朋友重新定義，又指對方處心積慮用幾年時間欺騙她，確實難防。

問到可計劃再開演唱會，咪咪姐說推掉上次紅館檔期後，要再等一年先可再申請，所以最快都要今年9月才有定案。