39歲男星消失兩年驚傳「肺塌陷」插管急救　家人含淚簽放棄治療

39歲男星張立昂自從2020年拍完台劇《浪漫輸給你》後，就未再現身螢光幕前，昨（24）日卻突然傳出他去年因「肺塌陷」插管急救，家屬一度簽下放棄急救同意書，而病況會曝光是因他回診時被民眾目擊，不願對外說的病情就難再向大眾隱瞞。對此，經紀人則表示：「目前恢復的很好，新戲3月也要拍了，大家不要擔心。」



張立昂近兩年神隱，幾乎沒有作品推出，沒想到再次傳出消息，竟然是驚傳「肺塌陷」，張立昂時常健身運動，身材維持的相當好，豈料，去（2022）年一個夜裡，他突然呼吸困難，打給經紀人表示「非常不舒服、呼吸困難」，緊急送醫後，當地醫生判定是肺塌陷，必須立刻插管住院治療，情況十分危急，家人更一度簽下放棄急救同意書，所幸，插管後不用動手術，但光是插管就嚇壞所有親友。

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大病一場後，張立昂住院治療觀察了兩週，後續療養則是需要3至4個月。經紀人透露，目前仍有後遺症，「講話容易喘，一段時間沒辦法有氧運動」，對於熱愛健身的張立昂，無非是一大折磨，但因身體狀況不允許，只能先聽從醫生囑咐，好好休養身體，並定期追蹤回診，今年過年身體已恢復差不多，才敢飛去北海道滑雪度假，逐漸恢復正常生活。

張立昂去年9月底後Facebook沒再更新，直到聖誕夜才發一篇舊照祝賀大家，顯見心情大受影響。經紀人表示，張立昂出院後吃了3、4個月的藥，且每月要定期回診治療，目前要開始做一些心肺功能的訓練，讓身體能慢慢恢復過去的狀況，也強調，目前他的狀況已經穩定，請大家不用擔心。

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