蔡天鳳碎屍案｜Abby頭顱手腳被消失　台灣法醫稱前夫烹屍另有目的

【蔡天鳳碎屍案／Abby】蔡天鳳（Abby Choi）分屍案震驚中港台！年僅28歲的她在本月21日失聯，近期被警方證實已身亡，且遭慘忍分屍、煲湯，手段駭人聽聞，傳出涉嫌將她殺害的鄺姓前夫一家人，警方正進一步調查中。這起案件，引起社會大眾譁然，台灣法醫高大成就分享，100%是「熟人所為」 ，兇手將部分肢體剁碎來煮，還將頭和四肢另外丟棄，主要是為了讓死者的身分不被發現。



警方發現時，死者部分屍塊還放在冰箱，另外還發現兩煲湯，裡面竟混有大量的碎肉，但是頭顱和手、腳皆不見，警方不敢大意，將兩煲湯送去化驗，並初判兇手極有可能為死者前夫，並朝此方向偵查。台灣法醫高大成分享，兇手之所以要用高溫烹煮，是想讓肢體驗不到DNA，而頭顱和主要的四肢不見，企圖增加身分辨識和驗指紋的困難。

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高大成進一步表示，完全可以確定為熟人下手，且「分屍」為工程浩大，研判兇手至少兩人以上，犯案前必有縝密的規劃，而殺人原因不外乎就是三個字：情、財、仇，這個案子可能是為情、財而痛下殺手。

比起台灣，在大陸、香港比較會有分屍案傳出，如經典電影《人肉叉燒包》，即是改編自真實案例；像台灣因為戶籍建立完整、監視器系統發達等原因，此類案件相對比較少。

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