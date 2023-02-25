蔡天鳳案｜4疑兇背景曝光　前夫為通緝犯　前家翁任警長捲強姦案

譚仔米線創辦人的媳婦28歲名媛蔡天鳳Abby Choi，因處理加多利山物業招殺身之禍，慘遭前夫一家謀財害命，再肢解烹屍，事件轟動全港。警方經調查後，拘捕死者前夫的兄長及父母，今日（25日）探員在東涌及時拘捕死者前夫Alex，阻止他乘「大飛」潛逃，至此涉案4人終於全數落網。

翻查資料，死者前夫一家四口背景複雜：前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查，自行辭職；前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯；前大伯及前家姑疑因欠債分別被銀行入稟追數及法庭頒令破產。



死者蔡天鳳的前家翁。（受訪者提供）

前家翁任職警長 捲強姦案受查 自行辭職

死者蔡天鳳的前家翁姓鄺（65歲），人稱「球哥」，為案中主謀。鄺任職警隊時，曾獲頒香港警察長期服務獎章，並於2001年以警長身份，獲加敘第一勳扣。他於2005年駐守旺角警署，任職偵緝警長，當年調查一宗刑事案件時認識一名女子。鄺事後多次聯絡女子，更涉嫌將其強姦，女子報警求助。鄺因捲入風化案，被警方拘查，其後自行辭職。

翻查資料，據指由死者出資購買的涉事何文田加多利山物業，註冊業主正是前家翁，於2019年7月以7280萬元購入，並於同年10月付清金額，並無按揭紀錄。物業買賣合約由前家翁簽署，並由律師作見證，交易文件未見蔡天鳳的簽名及紀錄。而前家翁於2020年再以約218萬元，向房署購入葵涌居屋屋苑尚文苑一個單位，並向滙豐銀行申請約207萬元按揭。

有人在網上懸紅200萬元緝兇。帖文指涉案前夫姓鄺，洋名Alex。（網上截圖）

前夫Alex 涉欺詐案潛逃成通緝犯

至於死者前夫Alex（28歲），他於2014年至2015年期間，聲稱從事黃金投資生意，曾遊說多名受害人借錢買賣黃金，又訛稱可高價轉售圖利，最終騙取約500萬元。Alex其後被警方拘捕，並在觀塘法院提堂。他於2015年曾被美國運通銀行入稟追討逾10萬元欠債；2016年亦被人入稟高等法院追討157.6萬元債項。但據死者好友豹太所指，Alex其後潛逃，自此成為通緝犯。

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前大伯、前家姑分別欠債被追數、被頒令破產

死者的私人司機、即前大伯Anthony（31歲）則未有捲入任何刑事案件，但2019年卻因欠債23.8萬元，被花旗銀行入稟追討。Anthony與蔡天鳳一同出任粉紅佳人（集團）有限公司（Pink Lady (Holdings) Limited）及熊熊小食有限公司（Bear Bear Snack Limited）董事，兩間公司於去年5月，曾因合約問題，被人入稟追討約13萬元。

死者前家姑姓李（63歲）則為退休人士，曾於2016年向高等法院申請破產，並於2017年獲頒令破產。