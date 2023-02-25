蔡天鳳碎屍案｜Abby生前愛心爆棚　出錢又出力成立慈善機構助毛孩

【蔡天鳳碎屍案／Abby】香港28歲時尚界名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）慘遭殺害、碎屍，兇手的犯案手法相當殘忍，此案震驚社會，警方將兇嫌指向前夫一家人，以「謀殺」罪嫌陸續拘捕到案。動物慈善團體「愛豹仕愛心慈善機構」曝光蔡天鳳生前善舉，今（25）日發文悼念：「一路以來你用心用力去幫助所有毛孩，你是一個充滿愛心、善心的好人。」



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「愛豹仕愛心慈善機構」在Facebook曬出蔡天鳳和貓咪的合照，並將照片改為黑白照以表示哀悼，並透露該機構是因她的愛心而成立，感謝她在貓咪「車車」最無助時來探望，並出錢又出力的幫忙，更感謝她一路以來用心的幫助所有毛孩，表示：「你是一個充滿愛心、善心的好人，姐姐你要安息，我會為你的理念一直撐下去！」

因「愛豹仕愛心慈善機構」的貼文，蔡天鳳生前的暖心行徑曝光，許多網友也在該貼文底下悼念：「希望可以快點抓到兇手，不要死得不明不白」、「好人沒好報！無天理！ RIP ！ 一要抓到前夫！」、「幫動物到最後，竟沒有好下場，RIP」。

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