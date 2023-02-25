蔡天鳳案│逾百警力搜墳場明繼續　不排除被棄置物品滾下山墮水池

名媛蔡天鳳Abby Choi遭肢解烹屍案，警方至今尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」，其頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。消息指，警方追查後，懷疑疑犯曾將部分殘肢棄於將軍澳華人永遠墳場，甚至在儲水池內，今早（25日）立即派出大量警力，在墳場一帶水庫地毯式搜索，至下午4時仍然繼續。警方交代搜索行動進展，指暫時未有發現，行動明日會繼續。



警方今早起派員封鎖將軍澳華人永遠墳場進行搜索。（黃偉民攝）

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫表示，經調查發現，發現被捕人士在死者失蹤第二天（22日），曾現身將軍澳華人永遠墳場，因此有理由相信部分死者殘骸被遺棄此處。

警方動員約100名警員，包括行動部潛水人員、警察搜查隊、高空搜查隊、警察無人機隊、警犬隊與機動部隊進行大規模搜查，搜索範圍直徑達200至300米，包括數個山坡及儲水池。至於有水鬼潛入儲水池調查，鍾雅倫指不排除若有人將任何物品棄置或收藏於山坡的話，可能會滾下山墮進儲水池。

搜索行動仍然進行中，至今仍未有重大發現。行動入夜後可能會暫時停止，但明日會繼續搜查。警方目前後續的主要工作包括尋回死者殘肢，鍾雅倫稱希望為死者「尋冤得雪」。

另外，今日下午1時許，重案組探員根據情報，在東涌發展碼頭進行埋伏行動，以涉嫌謀殺罪名拘捕一名28歲姓鄺男子，他為死者前夫。鄺男當時正打算利用水路乘快艇潛逃離開香港，故探員在他上船前拘捕。警方相信，前夫連同父親兄長，有份殺害死者，相信案件行兇動機與巨額金錢糾紛有關，4名被捕人仍被扣留調查中。而死者與前夫的一對子女，暫時由死者母親照顧。

▼飛虎隊「水鬼隊」落水庫潛水搜索 出動航拍機

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▼死者鞋子被帶到現場 讓搜索犬沿氣味搜索

搜索規模龐大，當中包括飛虎隊的「水鬼隊」人員、西九龍總區重案組探員、警犬隊及搜查隊，並出動航拍機在上空盤旋。警方帶同死者一雙鞋子到現場，讓搜索犬沿氣味搜索；探員亦在墳場拾級而上，循樓梯環視四周山坡；「水鬼隊」人員則帶備氧氣樽等器材，落水搜索剩餘遺體。

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