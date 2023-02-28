柯震東毀容後首露面　認傷勢嚴重有陰影：看到旋轉的東西會害怕…

【柯震東／乩身／黑的教育】柯震東去年12月因拍攝Netflix劇集《乩身》爆出意外，拍攝時遭到無人機撞上臉部，導致破相，縫了約30幾針，必須停工休養，今他首次為執導電影處女作《黑的教育》現身，是他受傷後首次公開亮相，左臉靠近眼下仍貼有白色美容膠帶，問到傷勢恢復的如何？柯震東表示：「之前蠻嚴重的，現在好多了。」



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問及會不會有陰影，柯震東坦言真的會，「心情真的很難恢復，但就慢慢來，現在看到旋轉的東西還是會害怕。」至於最近睡的如何？柯震東表示最近很忙，沒想到導演的事情這麼多「蠻累蠻好睡的！」

目前他已經全面復工，繼續完成《乩身》拍攝，而執導電影《黑的教育》即將上映，他也以導演身份將投入宣傳工作。電影於3月10號在台灣上映。

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