柯震東遇毀容意外後復工IG首發正面照　網民一睇「新樣」秒安心

柯震東去年12月因為拍攝Netflix台劇《乩身》，遭無人機撞上顴骨，嚴重破相縫了30針。昨日他在IG發文首度曬出「正面照」，雖然受傷處用照片擋住，但仍不影響他的顏值，立刻引來粉絲留言：「一樣帥噴眾生。」



柯震東在貼文中發了兩張照片，圖中曬出今昔對比照，他手拿自己孩童時期的照片，可見他深邃的雙眼和現在幾乎都沒變！而這次的發文也是意外後首次露出全臉照，貼文一出，立刻湧入超過百則留言「恭喜你強勢回歸！希望你可以趕快好起來」、「加油」。

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其實他現在全力養傷，也復工重回劇集拍攝一些不拍到傷口的鏡頭，接下來首次執導電影《黑的教育》宣傳也將開動，不少人迫不及待等他歸隊。

【同場加映】柯震東8大事件逐個數 畀狗咬下身無人機割臉不及「房東案」轟動（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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