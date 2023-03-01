3月韓劇︱《黑暗榮耀2》強勢出撃　安宰賢離婚後久違四年復出

踏入2023年3月，本月又有多部韓劇等住開播。除了有宋慧喬《黑暗榮耀》第二季外，安宰賢也將久違四年帶着新劇《真的出現了！》回歸，今天就來為讀者介紹八部3月不能錯過的必睇韓劇。



《Delivery Man》將於3月1日率先開播。（劇照）

1.《Delivery Man》：尹燦榮、方珉雅

《Delivery Man》將於1日率先開播，劇集講述的士司機尹燦榮與失憶女鬼方珉雅相遇後變身「靈魂擺渡司機」，二人合力侍奉逝者，實現鬼魂們的遺願，香港劇迷則能通過黃Viu追劇平台上緊貼這部奇幻劇的播出。

尹燦榮出演《殭屍校園》後為人熟識。（劇照）

《離婚律師申晟瀚》由《三十九》的劉英雅編劇執筆。（劇照）

2.《離婚律師申晟瀚》：曹承佑、韓惠軫等

曹承佑和韓惠軫等主演的《離婚律師申晟瀚》將於4日開播，故事圍繞住曹承佑39歲之時成為離婚專門律師後，在生活中而對的種種遭遇。他與金成均和丁文晟，三兄弟之間的「大叔浪漫」也會是看點之一。

三位大叔之間的互動會是一大看點。（劇照）

《Oasis》設定於80年代至90年代韓國劇變時期，將於6日開播。（劇照）

3.《Oasis》：張東潤、薛仁雅、秋英宇

設定於80年代至90年代韓國劇變時期的《Oasis》將於6日開播，講述三位年青人為了初戀、友情和夢想而奮不顧身。其中張東潤和薛仁雅繼《學校2017》後第二次組CP，劇迷都非常期待二人之間的火花。

張東潤和薛仁雅繼《學校2017》後第二次組CP。（劇照）

《黑暗榮耀》第二季勢必再掀熱潮。（劇照）

4.《黑暗榮耀》第二季：宋慧喬、李到晛聯手後、林智妍等

Netflix《黑暗榮耀》第一季人氣高企，成功掀起了一陣追劇潮。第二季則將於10日上架，宋慧喬的復仇大計正式展開外，林智妍內的五人幫會在甚麼時候受到懲罰也絕對是本季最大看點之一。

宋慧喬的復仇大計正式展開！（劇照）

《潘朵拉：被操縱的樂園》有望成2023年狗血劇代表。（劇照）

5.《潘朵拉：被操縱的樂園》：李智雅、李相侖等

狗血劇《潘朵拉：被操縱的樂園》將於11日開播，劇集由《The Penthouse》作家金順玉團隊執筆外，李智雅和奉太奎亦將再合作。故事講述李智雅原擁有令人稱羨生活，她恢復以前的記憶後為保護自己和家人，對操縱自己命運的人展開連串報復的故事。

李智雅繼《The Penthouse》後能否再下一城？（劇照）

香港劇迷能通過黃Viu追劇平台緊貼《花書生熱愛史》播出。（劇照）

6.《花書生熱愛史》：辛叡恩、厲雲、姜勳、鄭乾柱

改編自網路小說的《花書生熱愛史》將於20日開播，劇集以古代民宿為背景，講述女主人辛叡恩為了生計將家分租給三位書生。四人遇上後合力解開13年前的神祕謎團外，亦將發生一段心動的羅曼史。

辛叡恩繼續人氣上升。（劇照）

《真的出現了！》將於25日開播。（劇照）

7.《真的出現了！》：安宰賢、白珍熙、車珠英

安宰賢和白珍熙等主演的《真的出現了！》將於25日開播，這亦將是安宰賢離婚後久違四年的回歸作，相信會成為一大焦點。安宰賢飾演專治不孕症的婦產科醫生，並圍繞住未婚媽媽與不婚主義女士間的故事。

安宰賢離婚後久違四年回歸。（劇照）

《朝鮮律師》是禹棹奐去年1月退伍後首部回歸作。（劇照）

8.《朝鮮律師》：禹棹奐、苞娜、車學沇等

《朝鮮律師》改編自同名網絡漫畫並將於31日壓軸開播，同樣也是禹棹奐去年1月退伍後首部回歸作。劇集講述禹棹奐為了向殺害父母的人報仇而成為律師「外知部」，並與苞娜及車學沇等合力解決各種案件。