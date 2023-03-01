林襄整骨表情超痛苦「畫面卻意外香艷」主持功力成網民焦點

台灣「啦啦隊女神」林襄，因擁有童顏臉蛋與火辣身材，被日本傳媒大讚是「異次元等級」的女神，IG粉絲人數更突破百萬，無論是在香港、台灣還是日本都擁有超高人氣。而林襄近日現身沈玉琳的網路節目《威廉沈歡樂送》，沈玉琳特別帶她到整復診所整骨，過程中猛男整復師將她內衣解開進行拔罐療程，養眼畫面令網友們看了直呼林襄的超犯規身材「真的香」！



沈玉琳在個人YouTube最新影片中，為了舒緩林襄一整年努力工作的辛勞，於是帶她去整復。在整復師初步判斷身體狀況後，林襄被發現有輕微的「長短腳」問題，而在推拿、喬骨的過程中，林襄無論是仰躺還是側臥在整復床上，超辣好身材完全藏不住。

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整復師在進行拔罐療程時，將林襄內衣解開的動作則是讓沈玉琳激動直喊：「可以這樣嗎！我拜你為師，師傅！」而整復師在拔罐完幫林襄重新扣上內衣後，緊張地表示：「我會不會被廣大的襄粉殺掉？」沈玉琳見狀則笑回：「這集怎麼這麼荒謬」！

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在整復療程結束後，林襄則表示她原本緊繃的背部肌肉似乎放鬆了很多，也不緊繃了，感覺「身體疏通了」。許多網友在看到這支影片後則紛紛留言：「林襄真的好敬業」、「林襄真的配合的很高又有效果，不會隨便哭」、「林襄主持功力也越來越厲害了，玉琳哥的節目真的笑聲滿點」、「這集真的效果滿滿」、「笑著笑著就看完了，林襄真香，玉琳哥真的效果十足」、「這集好羡慕整復師」。

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