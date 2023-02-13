林襄日本爆紅獲當地傳媒洗版式報導　網民揭一關鍵未必打得贏峮峮

台灣「啦啦隊女神」林襄近來隨著球隊前往日本石垣島，受到日本傳媒的關注而爭相報導，有台灣網友就拿峮峮與林襄做比較，提問林襄在日本的人氣能追上巔峰期峮峮嗎？立刻引發網友熱議。



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有位台灣網友在PTT上發文，指這幾天看到日本傳媒報導林襄，忍不住指：「很多日本網友可能根本不知道林襄身上有紋身，也不知道抽煙等負面傳聞，認為她是清純台灣大奶正妹。」而林襄目前也有意要朝日本發展，過去峮峮曾多次登上日本漫畫雜誌封面，因此該網友問：「未來在日本人氣能追上峮峮嗎？」

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這貼文一出吸引了不少網友留言討論，有不少網友不看好「難啊，有紋身，不太可能啦」、「問題就是紋身啦~~要不然早就超過了」、「峮峮其實還行，林襄是真的哈囉？」、「很難，日本不喜歡紋身的人」、「在日本有紋身跟出局沒兩樣吧」。

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