林襄冰天雪地解放火辣身材　褲頭一解開「小蠻腰」即撼贏上圍搶fo

台灣「啦啦隊女神」林襄，因擁有童顏臉蛋與火辣身材，被日本傳媒大讚是「異次元等級」的女神，IG粉絲人數更突破百萬，無論是在香港、台灣還是日本都擁有超高人氣。近日林襄因參加員工旅遊，在IG分享了她穿比堅尼滑雪的照片，不僅放送身穿無肩帶比堅尼的正面照與和張雅涵、李芷霖的合照，上傳僅5小時就吸引12萬人按讚，辣翻無數網友 。



林襄與兩位啦啦隊成員張雅涵、李芷霖赴日一同滑雪，並在滑雪場中拍影片，分享她們身穿比堅尼的超辣身材，並在PO文中附註：「雪真的是最漂亮的濾鏡，整理行李的時候，就想要不要衝一波拍雪中比堅尼，看到成品真的不枉費我們早起拍攝！」似乎非常滿意這系列照片的視覺效果。

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照片中，林襄戴著滑雪護目鏡和白色毛帽，身穿一件黃色無肩帶比堅尼與褲頭全解開的寬褲，超犯規的驚人身材曲線讓許多網友紛紛大讚：「天使的臉孔魔鬼的身材」、「我直接戀愛」、「直接設成桌布」、「好漂亮！但感覺很冷」、「看到襄都不覺得雪是冷的」、「敬業精神令人佩服」。

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林襄日前也曾分享前往日本萬座的雪中泡溫泉初體驗，透過社交平台表示：「此為包場拍攝，雪中溫泉初體驗，白白的、暖暖的宇宙浪漫；幫大家科普一下，日本裸湯不穿外，不可以露出刺青呦」。也有網友發現原本有刺青的林襄，在當時PO出的照片中刺青卻消失了，對此，她則在留言區解釋她把刺青貼起來了，建議如果和她一樣有刺青但要在日本泡溫泉的網友們可以使用膚色膠帶或人工皮暫時遮起來。

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