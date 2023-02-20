林襄為何在日本那麼紅？網民分析3大致勝關鍵　IG粉絲數高達147萬

台灣啦啦隊成員林襄，近日隨隊赴日本沖繩石垣島與羅德隊進行練習賽，所到之處吸引了傳媒瘋狂追拍，就連日職的裁判和球員都爭相拍照，展現出高人氣。也因此就有網友在PTT上發文詢問：「林襄為何在日本能那麼紅？」就有人點出了林襄3大關鍵特色。



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該網友發文指出：「我以為峮峮已經很紅了，結果峮峮IG追蹤人數90萬，林襄竟然有147萬，日本人不是不喜歡女生刺青嗎？為何林襄能那麼紅？」而該問題也掀起鄉民熱烈討論，有人認為「日本沒有這種風格的臉蛋」，也有人點出了林襄關鍵的優勢「有奶便是娘，全球不變的道理」、「笑容可掬」、「就真的很上鏡」。也讓「身材」、「臉蛋可愛」與「笑容甜美」3點成為林襄在日本爆紅的關鍵。

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而林襄隨隊前往石垣島引發轟動，就連有「令和怪物」之稱的千葉羅德隊投手佐佐木朗希與她見面時，都緊張到不知所措，除了互動靦腆，不敢直視對方外，身為投手的佐佐木朗希竟站在林襄身旁時，突然做出揮棒的動作，讓許多網友笑稱「尷尬到練揮棒」。

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