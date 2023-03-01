隱形戰隊︱與馬國明身份互換　陳展鵬唔介意客串︰最緊要有新鮮感

由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》將接棒《新四十二章》， 3月 6日起逢周一至五晚八點半翡翠台播映，由馬國明、陳山聰、陳展鵬（煎 Pan）、江美儀、唐詩詠、劉佩玥、劉穎鏇（Tiffany）等主演。以警隊中的反恐特勤隊（Counter Terrorism Response Unit|簡稱 CTRU）及神秘部隊—隱形任務戰略部隊（POTT Phantom Operation and Tactic Team），如何攜手協力偵破多宗大型案件為故事骨幹，更有連番精彩動作、槍戰、爆破及追逐場面。



陳山聰喺官方角色介紹嘅宣傳片入面，真係勁多揸槍場面。

據知為打造真實感及加強視覺震撼度，不少場面均是荷槍實彈；對此與 Jazz 合作無間的陳山聰，雖自《同盟》開始已在觀眾心中建立了好打形象，但仍坦言接拍《隱形》至少有兩大挑戰：「特種部隊戲我係第一次演仲要係反恐，無論造型、身形要求都嚴格好多包括揸槍。今次揸槍都得到好多方面嘅指導，包括武指同專業人士，同埋因為多真槍嗰吓槍聲係好猛烈，同真係會有火花，變咗好容易眨眼。Jazz 成日提我哋唔好眨眼，我都算係眨得幾多嗰位。出街時你哋見到我哋冇乜點眨，係因為 Jazz 下咗好多苦功去剪接。」

到底「有史以來最大隻」嘅山聰，今次會帶嚟咩驚喜呢？

陳山聰又話因為同劉穎鏇喺同一間 Gym 度各自操，所以未開拍前已差不多日日見面。

雖已貴為視帝但山聰為了演出仍是努力做足功課，之前在首輪官方宣傳片曝光的「一人搶兩槍」神技，山聰單是事前反覆練習已花了兩個月時間：「真正拍嘅時候都 NG 咗好多次，我自己都不斷要求 retake，咁努力都係想帶刺激感畀觀眾。」除了苦練槍法及型POSE，山聰又花了三個月時間健身鍛煉：「今次係我有史以來最大隻。」又大讚日日一齊操Gym 的 Tiffany 進步神速：「其實我同 Tiff 同一間 Gym 嘅，所以變咗嗰時開始我哋已經日日都見，佢今次真係更加進步。」在劇中飾演 CTRU Commander，山聰對此笑言私下在家中也是 Commander：「我呢個阿頭日日都喺屋企落 order，因為係得我嗌得 Jaco(陳山聰兒子)聽，所以現實生活我爸爸呢個角色都係 Commander 嚟。」

陳展鵬話好開心同馬國明相隔12年正反派互換。

至於飾演奸角的煎 Pan則透露，最開心是相隔 12 年後以「身份互換」形式再與好友馬國明合作：「我好記得我喺無綫第一套做男主角嘅劇係《真相》，當年馬國明喺最尾嗰幾集做反派，我同佢都 friend會一齊踢波又剩，當年好多謝佢支持我客串做反派，嗰時我已經講希望將來有套劇馬明做主角時，我又可以做番反派，客串又好主位又好呢個係我其中一個喺 TVB 最大心願。」談到相隔多年再演奸角，煎 Pan 笑指最希望觀眾能期待和覺得有新鮮感：「因為都咁多年冇做過反派，我一路以嚟最希望就係畀到觀眾新鮮感，所以做咩角色都冇所謂，反派、小角色、客串或反串都好，最緊要觀眾覺得陳展鵬有新鮮感。」並謂由於拍攝《隱形》時，同時還有拍攝《童時愛上你》及《廉政狙擊》故此有點分身不暇，幸好與 Jazz 及劇中一班老拍檔已很了解兼有默契。