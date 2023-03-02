劉亞仁體內再被驗出K仔和可卡因　兩屆青龍影帝淪為毒王形象插水

36歲韓國影帝劉亞仁近日捲入吸毒醜聞，繼早前有報道指已從他的毛髮中驗出大麻和俗稱「牛奶針」的異丙酚有濫藥之嫌後，警方再陸續從他的尿液和160條體毛中驗出可卡因和俗稱「K仔」的氯胺酮兩種毒品的成份，預料他即將於下星期以嫌疑人身份被警方傳召接受調查。



劉亞仁是韓國史上第二位年輕的青龍影帝。（網上圖片）

據韓國向傳媒報道，劉亞仁一開始因涉嫌濫用牛奶針被調查，揭發他於2021年1月至12月間共濫用73次異丙酚，服用量達4,400毫升，平均每月濫藥6次，而警方在搜索醫院的過程中再發現劉亞仁有使用K仔的處方記錄，將會對於他是否慣性濫藥展開調查。據悉，現時警方正將劉亞仁的兩部手機進行數位鑑識，誓要將娛樂圈的其餘吸毒藝人一網打盡。

劉亞仁體內被驗出四種毒品成分。（IG：@hongsick）

本名嚴弘植的劉亞仁，於2015年憑電影《思悼》奪第36屆青龍獎最佳男演員，以29歲之齡成為韓國史上第二位年輕的青龍影帝，成為在電視圈和影壇首屈一指的頂級男演員。他爆出涉毒風波後，已完成拍攝的作品亦大受影響，包括電影《終極對弈》、《HI.FIVE》和韓劇《末日愚者》等。原定於6月開拍的《地獄公使》第2季也傳出暫停製作的消息，對此Netflix方表示目前各單位正討論中，暫時未有落實定案。