台8歲童星暴風成長變美女　交友網站寫明「約會開價5萬台幣」惹議

台灣女星吳兆絃8歲時以組合「大小姐」出道，長大後則逐漸淡出演藝圈，不過她經營IG有成，有16萬的粉絲，但近來則被爆出有男友的她，出現在交友網站上，而且約會的預算高達5萬台幣，讓人吃驚。



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據「鏡週刊」報導，有人爆料指出，在交友網站上看到吳兆絃的交友檔案，而其實吳兆絃本身已男友，在交友檔案中她以「小法」作為暱稱，符合她本身有法國混血的身分，在希望的約會預算中，寫的是每個月5萬台幣以上，檔案照片也是吳兆絃IG上出現過的照片，不過也有可能是他人盜用吳兆絃的照片，向本人傳訊息求證此事，但吳兆絃尚未有回應。

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