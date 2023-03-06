台8歲童星暴風成長變美女 交友網站寫明「約會開價5萬台幣」惹議
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
台灣女星吳兆絃8歲時以組合「大小姐」出道，長大後則逐漸淡出演藝圈，不過她經營IG有成，有16萬的粉絲，但近來則被爆出有男友的她，出現在交友網站上，而且約會的預算高達5萬台幣，讓人吃驚。
【圖輯】點圖放大看吳兆絃童年照片及近照對比👇👇👇
+22
據「鏡週刊」報導，有人爆料指出，在交友網站上看到吳兆絃的交友檔案，而其實吳兆絃本身已男友，在交友檔案中她以「小法」作為暱稱，符合她本身有法國混血的身分，在希望的約會預算中，寫的是每個月5萬台幣以上，檔案照片也是吳兆絃IG上出現過的照片，不過也有可能是他人盜用吳兆絃的照片，向本人傳訊息求證此事，但吳兆絃尚未有回應。
【同場加映】《降魔的》童星鄭耀軒由可愛變靚仔 14歲模樣竟與馬國明撞臉（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+26
流水落花｜兩大「超齡」童星勁搶鏡 曾睿彤參演過姜濤MV柏林影展｜9歲童星奪最佳演員破紀錄 杜琪峯范冰冰現身閉幕禮谷德昭45年前做麗的電視童星 肥仔舊照流出激似《愛回家》黃技安TVB頭號童星鄭耀軒近照曝光 「鬼鬼哋」靚仔樣意外撞樣張致恒雯雯將返工賺錢不排除畀大仔做童星 被追問張致恒性能力咁回應流水落花︱童星趙啟嵐成Sammi粉絲 吳祉嶠：尋晚睇《瘦身男女》
延伸閱讀：
青峰再揭昔日「盲目大器養出了怪物」 如今願當刻薄人保護這個團
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】