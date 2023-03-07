張栢芝孖次子行沙田勁貼地　被爆勁保護媽媽：眼光犀利差點打我

現年42歲的張栢芝與謝霆鋒2006年結婚，後誕下謝振軒（Lucas）和次子謝振南（Quintus），2011年二人宣布離婚，張栢芝獨力照顧一對仔仔，後於2019年為神秘男友誕下幼子Marcus，成為三子之母。栢芝事事以仔仔行先，經常於社交網曬出與兒子相處點滴，兒子亦好黐媽咪，常陪伴媽媽行街食飯，母子關係融洽。

栢芝二仔Quintus已經高過媽媽。（影片截圖）

日前有網友於社交網發文，指幾年前在沙田偶遇栢芝與兒子行街，栢芝彎腰與兒子睇零食，網友發文大讚栢芝靚女又隨和：「清純甜美氣質非凡，當見到本人時仍然眼前一亮，女神非常隨和。」而合照中栢芝戴上墨鏡，淡妝示人皮膚狀態依然Fit爆。背景中人均沒有戴口罩，估計是疫情前拍下的合照。

張栢芝是三子之母。(微博圖片)

網友續憶述，栢芝兒子很保護媽媽，他說：「他兒子很懂得保護媽媽，眼光犀利差點就動手打我了。」網友又於留言提到是陪伴栢芝行街的是二仔Quintus。

其他網友稱讚栢芝是好媽媽，留言道：「曾經在迪士尼見過她和兒子，當時和我一起排隊，三十幾度帶孩子去迪士尼，真的太辛苦了。」又有其他網友大讚她沒架子，「在香港很多年，遇到過無數明星梁朝偉陳慧琳張智霖袁詠儀......但都是在中環IFC、置地廣場和金鐘太古。」

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