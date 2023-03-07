周子瑜激罕解放性感　好身材若隱若現　全素顏「真樣」靚過有化妝

TWICE成員周子瑜，出生於台南市東區，高中時期即前往首爾翰林表演藝術高中唸書，成為練習生後因最受觀眾喜愛而出道，還被譽為擁有「完美無瑕的最強比例」成員。近日，TWICE參加頒獎典禮時順利奪下獎項，其中周子瑜的演出服改變一貫露腰風格，大方展現豐滿上圍以及深邃事業線，意外曝光好身材。



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周子瑜透過IG Story分享在「2023 Billboard Women in Music Awards」的美照，並合體日籍團員Mina（名井南）寫下「MiTzu」以及愛心符號，盡顯2人深厚感情。而TWICE也在頒獎典禮中成功奪下「突破獎」，還首度給粉絲帶來英文單曲〈MOONLIGHT SUNRISE〉的現場演出；事實上，TWICE日前才以全素顏造型釋出最新專輯預告，令粉絲非常期待。

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值得關注的是，周子瑜以往總愛露著A4螞蟻腰，沒想到突然改變穿搭風格，身穿宮廷裝演出服的她，罕見解放傲人上圍且大方展現深邃事業線，好身材若隱若現。不過，也有粉絲發現，周子瑜其實從去年開始漸漸轉變原本甜美可愛的風格，如今更像是「辣妹風」，讓粉絲直呼「不知道該看哪！」

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