蔡天鳳案丨被捕潘女兩周前出po遊首爾　KOL家姐疑發文撐清者自清

28歲蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害及肢解烹屍案，昨日（7日）再多一名女子被捕，29歲姓潘女子被指是蔡天鳳前夫的友人，涉嫌協助罪犯在內地落網，暫被控「協助罪犯」罪，今日（8日）提堂，獲准以5萬元保釋。

被捕潘女最後一個Po就係出發去首爾。

被捕潘女被控「協助罪犯」罪，今日（8日）提堂，獲准以5萬元保釋。

潘女的胞姊昨晚（7日）在IG限時動態轉載一條影片，片中人用筆間下書上的字句：「我說服一個人的從來不是道理，而是南牆。能點醒一個人的，從來不是說教，而是磨難。成年人只能篩選，不能教育。人教人教不會，事教人一次就夠，吃虧和吃飯一樣，吃多了自然會成長。」而影片最底位置亦寫下：「清者自清」4字，相信是想力撐被捕的胞妹，指胞妹是清白。

被捕的潘女活躍於社交平台，曾被網民稱為「IG女神」，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲。除了上載不少煮食食譜及製成品外，她更與不少明星藝人合照，尤其與關楚耀特別老友。而其胞姊同樣是KOL，IG的追蹤人數比胞妹更高出一倍，多達6.7萬人追蹤，包括藝人方皓玟、練美娟及前《全民造星III》參賽者兼新晉歌手CY陳宗澤等都有追蹤。

被捕潘女的家姐同為KOL，早前疑同胞妹一齊去首爾旅行，兩姊妹都一身名牌。

上月27日，是被捕潘女最後一次更新社交網，當時透露自己去首爾旅行；而潘女胞姊則比她早5日已出Po晒出在首爾拍攝的照片，相信二人是一同外遊，同樣一身名牌，生活看似好富貴。

另外，被捕潘女的IG沒有關閉留言功能，不少網民都在她最後一個Post留言鬧爆：「狼心狗肺」，但都有閨密疑出Post力撐稱：「我識左佢咁多年，唔會佢咩為人都唔知，有心。佢只係太善良，我以前以為新聞係真，原來真係全部都xup，無責任」。

蔡天鳳碎屍案，轟動全城。

被捕潘女經常在社交網晒與藝人合照：