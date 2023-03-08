蔡天鳳案｜潘女涉嫌協助罪犯被捕　青梅竹馬閨蜜發聲：佢太善良

蔡天鳳碎屍案，轟動全城。

28歲蔡天鳳（Abby Choi）遭殺害及肢解烹屍案，昨日（7日）再多一名女子被捕，29歲姓潘女子被指是蔡天鳳前夫的友人，涉嫌協助罪犯在內地落網，暫被控「協助罪犯」罪，今日（8日）提堂，獲准以5萬元保釋。

二人同為KOL，陳女昨日(7日)在IG限時動態替潘女發聲。(左:潘女 右:陳女)

被捕的潘女是一名KOL活躍於社交平台，曾被網民稱為「IG女神」，其Instagram帳戶有逾3萬名粉絲，經常曬美食、名牌、旅遊照，還有很多與明星藝人合照，尤其跟關楚耀特別老友。當潘女被捕後即遭網民起底，隨即她的IG留言版被灌爆，許多網民留下惡言。

同為KOL的好姊姊陳女，IG上有2萬幾名追蹤者，未知是否看不過眼老友被罵，她昨日(7日)在IG限時動態替潘女發聲，氣憤表示：「我識咗佢咁多年，唔會佢係咩為人都唔知，有心！佢只係太善良。」又鬧媒體疑做假新聞：「我以前以為新聞係真，原來全部都係X噏，無責任。」

她昨日(7日)在IG限時動態替潘女發聲。

其實翻看二人照片，不難知道她們相識多年，早前陳女結婚，潘女亦有出席並擔任姊妹，在IG貼相表示：「從小玩到大的閨蜜要出嫁了。」而陳女曾公開感謝好友潘女：「謝謝您們，這麼多年，陪過我難過，陪過我快樂，每個重要時刻一直在我身邊。」IG上亦有大量二人的合照。對於老友涉嫌協助罪犯被捕，她只輕輕解釋為「佢只係太善良」，令一眾網友大鬧，她顛覆了大家對「善良」的理解。

三人玩得好埋，家姐都有撐妹妹，表示清者自清。(左:陳女 中間:潘女姐姐 右:潘女)

她們相識多年，早前陳女結婚，潘女亦有出席並擔任姊妹。(左:潘女 右:陳女)

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