台語歌王荒山亮被控性侵女歌手「會小力點」事後被勒索100萬台幣

「台語金曲歌王」荒山亮遭控，去年（2022年）11月在新北市林口區一處錄音室內，性侵桃園一名駐唱女歌手，事後匯款1萬元（台幣、下同）欲息事寧人挨告。本月5號案件單一窗口轉至林口警分局偵辦。8號下午他到案說明，約莫20分鐘他步出分局，面對大批傳媒提問，他表情凝重強調「絕無妨害性自主」。



據了解，出道超過20年「台語金曲歌王」荒山亮（53歲），本月4號遭桃園一名女駐唱歌手指控，他去年（2022年）11月3號晚上，以「買茶」為由邀她到新北市林口區一處錄音室交易，當天他先付了1萬2千元，向她購買5斤茶葉。

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接下來，2人聊天喝洋酒，她喝醉小憩一會兒，荒山亮卻趁隙性侵得逞，當下她抗拒不要，對方還說「會小力一點」，事後女歌手不想生事，向荒山亮索討100萬和解金，但荒僅匯款1萬元後，便對她置之不理。

女歌手聯繫數月，都未連繫上他出面解決，憤而在本月4號向桃園警分局偵查隊報案，控告荒山亮涉及性侵。案件桃園警方受理，單一窗口轉至林口警分局偵辦，並寄發通知書，要荒山亮於3月底之前到案說明，以釐清相關疑點。

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7號林口警分局聯繫上荒山亮律師，願意陪同荒山亮，於8號下午2時許，親赴林口警分局說明。稍早8號下午2時許，荒山亮在律師、友人陪同下，現身林口警分局外。

面對大批守候在外傳媒詢問「有甚麼要澄清的嗎？」、「她是不是跟你要100萬嗎？」他表情凝重雙手合十回說「我等一下出來跟大家說明！」快步進入分局內接受警方問詢，短短20分鐘結束問詢，先傳給傳媒313字逐字聲明，隨後步出分局接受傳媒訪問。

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面對大批傳媒，荒山亮全身顫抖，向在場傳媒表示，現在案件已進入偵查階段，偵查不公開，他要向社會大眾鄭重聲明「絕對沒有做違反妨害性自主的事情」他強調，這個A女士不斷跟他強調，她有強大的背景，向他恐嚇勒索鉅額的款項，這讓他身心俱疲。

他說，他20多年來在工作崗位上兢兢業業，從來沒有想過傷害任何人，這些捏造的情節跟虛構的對白，讓他遭受極大羞辱。他會積極面對司法的檢驗，會捍衛他的個人權益，相信是非曲折自有公評。旋即在律師、友人攙扶下坐車車子離去。

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