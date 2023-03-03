職場性騷擾｜員工遲到竟要罰拔體毛！遲1分鐘一條　老闆親手操刀

秘書是大公司裏的重要輔助角色，除了具有公司員工身分，同時也是老闆在公司內的眼睛和耳朵。近日有秘書上節目分享工作經驗，其中有人大爆前老闆癖好，只要員工遲到一分鐘，不僅要扣錢，還會親自動手拔員工體毛，令現場眾人傻眼。



台灣節目《綜藝大熱門》邀請數位曾擔任秘書職務者分享工作經驗，在聊到公司體制時，其中一位曾任多媒體產業主管秘書的「紫震」大爆公司奇葩內規，就是員工如果遲到一分鐘，就要被扣50元台幣，若是男員工遲到，除了扣錢還要被拔私處體毛，而且是由老闆親自動手。

節目嘉賓分享公司政策，指男同事若遲到，便要被老闆拔體毛！（按圖了解）

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「紫震」進一步描述，進行拔毛儀式時，老闆會從抽屜拿出鑷子，先進行消毒，男員工將褲子拉下至露出體毛處，老闆就用鑷子一根一根拔，拔除數量以分鐘計，即遲到一分鐘就要被拔一根。現場眾人聽後皆傻眼，主持人驚呼「這是性騷擾了吧」、「男生也不行啊，太羞辱了吧！」

依照台灣的性別工作平等法第12條第1款及第2款對「性騷擾」的定義：

1. 受僱者於執行職務時，任何人以性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，對其造成敵意性、脅迫性或冒犯性之工作環境，致侵犯或干擾其人格尊嚴、人身自由或影響其工作表現。



2. 僱主對受僱者或求職者為明示或暗示之性要求、具有性意味或性別歧視之言詞或行為，作為勞務契約成立、存續、變更或分發、配置、報酬、考績、陞遷、降調、獎懲等之交換條件。



前項性騷擾之認定，應就個案審酌事件發生之背景、工作環境、當事人之關係、行為人之言詞、行為及相對人之認知等具體事實為之。

簡言之，只要一切不受到歡迎的、與性或性別有關，會讓員工感到不舒服不自在、覺得被冒犯、被侮辱的言行舉止，就有可能構成性騷擾。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】