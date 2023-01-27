公然性騷擾？小鐘落力衰啜小20歲女星敏感位置　受害人反應全直擊

小鐘之前上徐熙娣（小S）主持的《小姐不熙娣》，單身的他在節目中被與小20歲的班底「菲比」配對，讓他開心表示很期待再見面：「畢竟是一個不錯的對象啊！」近日小鐘與菲比一起錄該節目過年單元，一起跳舞，小鐘無預警親吻菲比，一連兩次，菲比的反應全被拍下。



小鐘在此次與菲比表演熱舞，當被小S問到是否有喜歡菲比？小鐘回：「我覺得菲比真的很棒，我對她真的有好感，但她有講一句話，她說現在想要拚事業，女生講這種話，是婉轉的拒絕。」郎有情妹無意，小鐘透露好友潘若迪也勸他快放棄。

【圖輯】公然性騷擾？小鐘新年上《小姐不熙娣》無預警親吻菲比（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 7

接著兩人一起表演舞蹈，菲比脫掉黑色皮衣外套，穿著紅色低胸緊身裙，與小鐘相擁下腰，途中菲比的服裝吊牌不小心露出來，讓現場歪樓喊：「幫她拆吊牌！」沒想到小鐘突然無預警的往菲比脖子深情親吻，讓現場大叫。

接著小鐘牽起菲比的手，小鐘又往菲比臉上親一下，菲比不好意思地遮一下臉頰。菲比表示，小鐘有先說會親一次：「第一次OK有了，最後那一次我有被嚇到。」此外，她也透露：「小鐘哥體溫蠻低的，嘴唇是冰的，軟軟嫩嫩的。」小鐘看到菲比身上的吊牌，霸氣說送這件衣服給菲比，他用牙齒咬斷吊牌後，發現衣服要價48000元（台幣），趕緊要求把吊牌黏回去，笑翻全場。

【相關圖輯】綜藝玩很大｜小鐘激吻國光女神疑起「生理反應」：這節目好好玩（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

延伸閱讀：

尪爆「極樂9秒片」流出！夫妻澳洲0互動 小S不忍全說了

【本文獲「TVBS」授權轉載。】