黑暗榮耀第二季劇情搶先看！宋慧喬復仇第一步先寄包裹？

【黑暗榮耀第二季／黑暗榮耀2／宋慧喬】由南韓女星宋慧喬主演的Netflix劇集《黑暗榮耀》第2季在10號下午4點上架，Netflix官方貼出第9集到第16集預告，引起戲迷熱烈討論。不少網友放話要請假追劇，對於劇迷將大量湧入，Netflix也不敢大意，向韓媒保證伺服器沒有問題。



【圖輯】點圖放大看《黑暗榮耀2》第9到第16集劇情簡介（不含劇透畫面）👇👇👇

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第9集：外界對慏梧有許多揣想，同珢給涎鎮將過往發生的事全托出的機會，尹昭熙死亡的真相逐漸曝光。

第10集：涎鎮發現賢男與同珢過往的交情，對賢南威逼利誘，如炡想辦法從涎鎮口中問出事件的內幕。

第11集：惠程在慏梧的平板電腦上找到可當作犯罪證據的錄音檔。此時賢南準備送女兒出國，但不速之客偏偏現身。

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第12集：同珢寄給宰寯讓人感到不安的包裹，也計畫好如何打擊涎鎮和蓑羅。復仇大計的終局終成形。

第13集：蓑羅和涎鎮面對名聲掃地後的局面，同珢得知如炡苦苦掙扎的緣由。

第14集：涎鎮和申英俊因為惧梧而慌張失措。同珢處理擱置許久的問題。涎鎮的母親使出陰險招數預除去威脅。

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第15集：度領下達最後通牒。同珢索討證據。過往的影片被傳到網路上，涎鎮積極澄清補救。

第16集：同珢的復仇大計的最後眼看就要大功告成，她開始思考未來該怎麼辦，對如炡又將帶來什麼樣的影響。

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