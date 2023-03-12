黑暗榮耀｜「河度領」鄭成日被指撞樣苑瓊丹　網民：返唔到轉頭

Netflix韓劇《黑暗榮耀》第二季終於上架，宋慧喬的18年復仇之路終於走到盡頭，劇情高潮迭起又再掀起一股追劇熱潮。

網民大讚鄭成日渾身都有戲。（劇照）

劇中多位配角的演出都備受讚賞，尤其是飾演大反派「朴涎鎮」公「河度領」的鄭成日（鄭星一），雖然戲份不算多，但每次出場都氣場十足，舉手投足都有戲，微表情十分細緻，不少觀眾覺得他跟宋慧喬更合襯。

又真係幾似。（資料圖片、影片截圖）

現年43歲的鄭成日不單有型仲暗藏六嚿腹肌，入行逾20年終於憑《黑暗榮耀》彈起，被封為叔叔級男神。不過有網民發現鄭成日竟然跟苑瓊丹，仲話唔同角度都十分相似，仲愈睇愈似，不少人看過對比圖後都話返唔到轉頭，見到鄭成日就會諗起苑瓊丹。

鄭成日兩個月練就結實肌肉引網友驚歎！（Instagram@ygmicael）