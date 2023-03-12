黑暗榮耀｜「河度領」鄭成日被指撞樣苑瓊丹 網民：返唔到轉頭
撰文：陳穎思
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Netflix韓劇《黑暗榮耀》第二季終於上架，宋慧喬的18年復仇之路終於走到盡頭，劇情高潮迭起又再掀起一股追劇熱潮。
劇中多位配角的演出都備受讚賞，尤其是飾演大反派「朴涎鎮」公「河度領」的鄭成日（鄭星一），雖然戲份不算多，但每次出場都氣場十足，舉手投足都有戲，微表情十分細緻，不少觀眾覺得他跟宋慧喬更合襯。
現年43歲的鄭成日不單有型仲暗藏六嚿腹肌，入行逾20年終於憑《黑暗榮耀》彈起，被封為叔叔級男神。不過有網民發現鄭成日竟然跟苑瓊丹，仲話唔同角度都十分相似，仲愈睇愈似，不少人看過對比圖後都話返唔到轉頭，見到鄭成日就會諗起苑瓊丹。
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黑暗榮耀第二季劇情劇透?黑暗榮耀導演是欺凌者？
《黑暗榮耀》第2季早前已上架，第9集到第16集劇情劇透詳情請看。而宋慧喬是否復仇計劃成功？殺死「孫慏梧」真兇到底又是誰?黑暗榮耀第二季結局即睇。早前有人爆料，指出黑暗榮耀導演層向同學進行校園暴力，更揚言要用上刀，詳情請看。
黑暗榮耀的演員的表現如何？
《黑暗榮耀》第2季中有一場露點戲，火辣好身材完美盡現。原來，林智妍電影處女作就挑戰全裸演出，獲封「韓國湯唯」。而「河度領」就被指撞樣苑瓊丹