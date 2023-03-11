黑暗榮耀導演安吉鎬是欺凌者？舊生稱遭虐2小時　本尊反駁

Netflix韓劇《黑暗榮耀》第二部光榮上線，怎料，導演安吉鎬在劇集公開前一刻，遭韓媒爆料學生時期曾是校園欺凌加害者，他為了幫當時交往的女友出口氣，聯合其他學生欺負受害者A，事隔27年，隨着《黑暗榮耀》爆紅，A才發現當年欺負他的人竟拍了與校園暴力有關的戲劇，他選擇勇敢站出來，並表示「我要實現正義」！（編按：安吉鎬否認，強調絕無此此事，稱當時沒與韓國籍學生發生過肢體衝突。）



根據受害者A的爆料，安吉鎬曾在高三時在菲律賓就讀當地的國際學校，A與朋友因戲弄安吉鎬當時交往的女友，遭到安復仇。

安找了數位高年級生一同包圍，「他語氣兇狠追問我們怎麼鬧他女友，答不出來的話，他就會威脅『把刀拿來』、『揍扁他們』」，長達兩個小時的時間，對他們動手動腳又咒罵。

【相關圖輯】宋慧喬復仇第一步先寄包裹？《黑暗榮耀2》第9到第16集劇情簡介（含劇透，點圖放大閱讀）：

+ 4

A表示，自己已經不住在韓國，目前定居於美國：「我不常看韓劇，所以不知道安吉鎬當導演了，這次《黑暗榮耀》獲得迴響，菲律賓同學們把相關影片貼到群組，我才知道的。」

A接着說，如果安吉鎬全面否認，那他就會找當年一起被欺負的友人作證，如果安吉鎬要喊告，那他也會奉陪到底：「我們要的只有實現正義，如果是人就不該這樣，太可惡了！」

【相關圖輯】黑暗榮耀｜韓女被欺凌12年「過程恐怖過拍劇」網民：朴涎鎮真人版（點圖放大閱讀）：

+ 11

這起27年前的校園欺凌疑惑，安吉鎬否認欺凌，「確實在菲律賓留學過1年，但沒有跟韓籍學生有肢體上的衝突，再怎麼回想，也不記得我有對誰動手」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】