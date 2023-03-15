唔止素海霖繪麗奈Erena進軍AV界 原來呢位TVB性感女星都想拍AV
撰文：黃梓恒
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香港人素海霖，藝名絵麗奈Erena今日突然宣布已進軍日本AV界，立即在網上投下震撼彈，引來多方討論，很快便由很多起底資料，曾經做過模特兒的她拍過電影《#PTGF出租女友》，也曾上過ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》，更試過在尖沙咀「真空」散步，無論言論定行為同非常大膽。
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原來，香港有意拍AV的女生並不只她一人，有一位演員也揚言想拍AV，她就是現時效力TVB的何泳芍。她曾接受《香港01》專訪時，直認唔介意拍AV，解釋指如果是好藝術片，作為專業演員理應嘗試，她說：「因為只係一個角色，同埋我喺演藝方面嘅熱情都幾大。」
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絵麗奈(素海霖)的背景?與清水健拍攝AV的過程?
素海霖Erena曾在香港電影有演出，更去年在ViuTV節目《晚吹 – 戀講嘢》的言論亦非常大膽。早前最更在尖沙咀海旁「真空」散步，在海旁擺出等各款Pose。素海霖的IG 及Youtube Channel詳情請看。素海霖與清水健拍AV時，整個拍攝過程比想像中更專業及豐富，又提及...即睇。
素海霖如何成為AV女優?其家人又是否知情？有獨家訪問嗎?
香港01為你獨家訪問素海霖，數年前忽發奇想，定下做AV女優的目標，詳情請看素海霖成為AV女優過程，最後成為片商Faleno Star的新星。而素海霖一直與家人關係良好，而當上AV女優一事，竟然...詳情請看。對於外界的批評目光，素海霖有以下回應。