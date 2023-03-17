56歲艷星葉子楣性感近照激罕曝光　緊身衫難掩火辣身材女人味爆發

8、90年代艷星葉子楣身材出眾，因拍攝性感封面照為星探所發掘，更接拍首部三級片《聊齋艷譚》，後憑電影《玉蒲團之偷情寶鑑》、《夜生活女王霞姐傅奇》一炮而紅，成當年紅極一時的三級片女星，紅遍台灣及東南亞。

葉子楣是當年紅極一時的艷星。（影片截圖）

葉子楣1992年與脊骨神經科醫生呂錫照相戀後便大幅減產，拍完《地下裁決》決定息影，淡出娛樂圈多年，但仍會出席社交派對，與朋友飯聚。近日有人於社交網上載合照，其中驚現葉子楣的身影！現年56歲的葉子楣穿上白色露肩吊帶上衣，超級緊身剪裁盡現火辣身材；她又大騷纖腰，年過半百依然性感度爆燈！

葉子楣在8、90年代影圈競爭最激烈時為自己殺出一條血路。（《情聖》電影截圖）

葉子楣身形瘦削，穿上露肩衫鎖骨盡露、臉小且手臂纖幼，細看皮膚亦十分白滑，保養得宜，而一頭短髮的她顯得清爽幹練，站在一眾年輕好友中毫不輸蝕，美貌出眾。

葉子楣拍過好幾部三級片，一直堅持三點不露，可謂艷星界的神話。（影片截圖）

葉子楣曾為胸部買下200萬保險，拍戲多年堅持三點不露，有傳片商出價800萬，力邀她裸露上身，但葉子楣緊守防線拒絕。葉子楣不受金錢引誘，源於她身家豐厚的底氣。早年葉子楣開始投資樓市，80年代以59萬元購入美孚新邨一個單位予父母，去年又傳出消息指她豪擲逾3600萬，以首置名義購入何文田三房豪宅單位，實用面積為1132平方呎，望開九龍塘樓景及獅子山山景，相信葉子楣無須復出掘金都可自在享受人生了。

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